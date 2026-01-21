Fitur 2026: ¿Cuáles son los destinos de Ecuador que se venden en Madrid?

El país se presenta como Destino Ecuador, con una oferta integral que articula a los territorios y un turismo sostenible

El estand de Ecuador en Fitur 2026 en Madrid, España, en la inauguración del evento.

Ecuador vuelve a proyectarse ante el mundo en uno de los escenarios más influyentes del turismo global. Del 21 al 25 de enero, el país participa en FITUR 2026, en IFEMA Madrid, bajo el lema “Where travel begins”, en una feria marcada por la innovación, la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos.

La presencia ecuatoriana se da bajo la marca Destino Ecuador, con una propuesta integral que no prioriza a una localidad sobre otra, sino que presenta al país como un todo diverso, cercano y complementario. Desde el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, se impulsa una visión de Estado que posiciona al turismo como una política pública estratégica para la reactivación económica, la generación de empleo y el desarrollo territorial.

En este espacio, Ecuador llega con una delegación público–privada orientada a abrir nuevos mercados, atraer inversiones y consolidar al país como un destino estable, competitivo y comprometido con el turismo responsable. La participación en FITUR 2026 forma parte de una agenda más amplia de reposicionamiento internacional, alineada con las tendencias globales de sostenibilidad, innovación y digitalización.

Durante los cinco días de feria, el país exhibe la riqueza natural, cultural, gastronómica y experiencial de sus cuatro mundos: Costa, Andes, Amazonía y Galápagos. Ante profesionales de la industria turística y público general, Ecuador muestra cómo en un solo territorio conviven playas del Pacífico, volcanes andinos, selva amazónica e islas únicas reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Esta propuesta global resalta una de las mayores ventajas competitivas del destino: la posibilidad de conectar múltiples experiencias en distancias cortas, lo que fortalece la visibilidad de Ecuador en el mercado europeo e internacional y abre nuevas oportunidades de promoción, cooperación y negocios.

La agenda oficial, liderada por el viceministro de Turismo, Mateo Estrella, contempla encuentros estratégicos para consolidar alianzas, atraer nuevas operaciones turísticas y reforzar el mensaje de que Ecuador está listo para hacer negocios con reglas claras, visión de largo plazo y un firme compromiso con la sostenibilidad.

La participación del país se complementa con la presencia de Gobiernos Autónomos Descentralizados, que acompañan la estrategia nacional como aliados del Gobierno Central. Los GAD de Tungurahua, con su Geoparque; Manabí, Gualaquiza, Quito, Esmeraldas e Ibarra realizan sus propias presentaciones de destino y activaciones, mostrando la diversidad territorial del país y enriqueciendo la narrativa de Destino Ecuador. Cada territorio presenta su identidad, experiencias y oferta turística, en armonía con la promoción global del país.

En el stand de Ecuador no solo se promocionan destinos, sino un relato de país vinculado a la economía real. Se destaca el rol de las pymes turísticas, los emprendedores y las comunidades que viven del turismo en zonas urbanas, rurales y rurales amazónicas. Las 25 empresas participantes —entre operadores, hoteles, DMC y comercializadores especializados— desarrollan una intensa agenda de citas de negocio y networking para incrementar el flujo de turistas europeos y fortalecer la comercialización de los cuatro mundos.

La gastronomía ecuatoriana es un atractivo turístico

La identidad ecuatoriana también se vive a través de la gastronomía. Showcookings y activaciones gastronómicas lideradas por los GAD, junto con degustaciones de café, chocolate y platos típicos de cada región, complementan la promoción del Destino Ecuador y visibilizan a productores, comunidades y cadenas de valor que dependen del turismo.

En lo gastronómico Ecuador ya es un atractivo turístico, tiene varios reconocimientos internacionales que así lo demuestran: el país ingresó al Top 50 de las mejores cocinas del mundo, según Taste Atlas 2025; Zero Lab by Uniandes ganó el premio al Mejor Restaurante de Latinoamérica en los World Culinary Awards 2025; el cebiche de Jipijapa obtuvo el galardón Public’s Favorite Film en el Food Film Menu 2025, en Malta; y la provincia de Manabí fue reconocida como Región Mundial de la Gastronomía 2026 por el Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura, Arte y Turismo (IGCAT).

Con su participación en FITUR 2026, Ecuador envía un mensaje claro al viajero y al inversionista internacional: el país se presenta unido bajo una marca nacional, diverso en sus territorios, auténtico en sus experiencias y comprometido con un turismo sostenible que impulsa desarrollo, empleo y bienestar para sus comunidades.