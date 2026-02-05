Expreso
  Economía

TRUMP Y MILEI
El presidente de Estados Unidos,Donald Trump y de Argentina, Javier Milei. EFE

Argentina anuncia la firma del acuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos

Ambos países abrirían sus mercados recíprocos para productos clave

Argentina y Estados Unidos sellaron este jueves un acuerdo en materia comercial y de inversiones, según anunció el canciller argentino, Pablo Quirno.

"Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos", informó Quirno, que se encuentra de viaje en Washington, a través de la red social X.

Su publicación fue rápidamente replicada por el presidente, Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que añadió: "Otro gran día histórico".

Si bien hasta el momento el Gobierno de Milei no ha difundido ninguna información oficial sobre el texto firmado este jueves 5 de febrero de 2026, en noviembre pasado Estados Unidos y Argentina anunciaron la firma de un acuerdo marco, en el cual, según informó a EFE una portavoz de la Cancillería, se basa el texto rubricado hoy.

Aquel anuncio conjunto en noviembre pasado explicó que el marco alcanzado incluiría aspectos arancelarios, normativos y de propiedad intelectual y abarcaría desde bienes agrícolas e industriales de todo tipo y minerales críticos hasta comercio electrónico.

"El acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de Estados Unidos en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países", resaltó en su momento Quirno tras una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Argentina y Estados Unidos abrirán sus mercados recíprocos

Según aquel acuerdo marco, ambos países abrirían sus mercados recíprocos para productos clave.

Argentina otorgaría acceso preferencial a bienes producidos en Estados Unidos, incluidos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas.

Por su parte, Estados Unidos eliminaría los aranceles para "ciertos recursos naturales no disponibles" en ese país y artículos no patentados para uso farmacéutico procedentes de Argentina.

El texto preveía, entre muchas otras cuestiones, ciertas flexibilizaciones en materia de acceso a mercados agrícolas e incluía un compromiso a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res.

El anuncio de este jueves sigue además a la firma del miércoles, también en Washington, de un acuerdo sobre minerales críticos entre ambos países.

Según la Cancillería argentina, el pacto "apunta a consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologías de vanguardia".

Estados Unidos es el mayor país inversor extranjero directo en Argentina y uno de los principales socios comerciales del país suramericano.

Además, es el tercer destino de las exportaciones de Argentina, por detrás de Brasil y China, y el tercer país de origen de las importaciones de Argentina, también por detrás de Brasil y China.

