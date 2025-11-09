Expreso
Contrabando de cerveza
Momentos en que las autoridades aprehenden un supuesto contrabando de cerveza en Manabí.Cortesía

Aprehenden 826 cajas de cervezas sin documento que ampare el ingreso al país

Por la cercanía a las fiestas de diciembre de 2025 Aduana refuerza el control para evitar el ingreso de contrabando

En el sector de la parroquia San Alejo, del cantón Portoviejo, en la provincia de Manabí el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador detectó 826 cajas de cerveza de presunto origen extranjero. El cargamento estaría valorado aproximadamente en 30.000 dólares.

Te invitamos a leer: Aduana decomisa más de 20.000 perfumes falsificados provenientes de China

Las autoridades detallaron que se han reforzado los controles y que este cargamento se encontró durante un operativo ejecutado por el Cuerpo de Vigilancia Aduanera del Distrito Manabí, en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La autoridad indicó que al momento del control no se mostró la documentación que ampare el ingreso y tenencia legal de esa cerveza en el país.

La acción de las autoridades

La Aduana aseguró que ellos recibieron una alerta y ello premitió que se realice el operativo a dos camiones que transportaban la cerveza, pero además de ello encontraron una bodega donde se había descargado parte de la cerveza.

Tanto el vehículo como la carga fueron aprehendidos y trasladados con resguardo a las bodegas de la Dirección Distrital de Manta, para el trámite correspondiente conforme a la normativa aduanera vigente.

