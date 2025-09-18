Expreso
Perfumes falsos
Hecho con IA. Los perfumes provenían de China.Ilustración / Google AI

Aduana decomisa más de 20.000 perfumes falsificados provenientes de China

La mercadería, declarada con un valor inferior a 3 dólares por unidad, habría provocado una posible defraudación millonaria

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) informó sobre la aprehensión de un contenedor con 20.760 perfumes presuntamente falsificados. La carga, que llegó desde China en un contenedor de 40 pies, vulneraría los derechos de propiedad intelectual y podría constituir un caso de defraudación millonaria contra el Estado.

¿Cómo se detectó? 

La alerta se generó al detectar que cada una de las unidades había sido declarada con un valor de entre $0,80 y $3. Este bajo costo declarado levantó sospechas de una posible evasión fiscal significativa, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades aduaneras.

Actualmente, los equipos técnicos de la Aduana se encuentran en el proceso de cuantificar el perjuicio económico total que este intento de contrabando representa. El análisis no solo se centra en los impuestos no pagados por la subvaloración, sino también en el impacto del ingreso de mercadería que viola las leyes de propiedad intelectual.

Las investigaciones continúan para determinar a los responsables de la importación y las posibles redes involucradas en este tipo de comercio ilícito.

