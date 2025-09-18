Líneas 52, 6 y 66: cambian sus rutas por desvío en Mapasingue este

La medida regirá del 17 al 21 de septiembre en un tramo de la avenida. Conozca las obras que se realizan

Debido a trabajos emergentes en el sistema de drenaje pluvial, un tramo de la avenida Primera de Mapasingue Este será cerrado desde el miércoles 17 hasta el domingo 21 de septiembre. Esta medida provocará el desvío de las rutas de buses 52, 6 y 66, que utilizarán calles aledañas paraco ntinuar su recorrido por el norte de la ciudad.

🚧 Desde el 17 hasta el 21 de septiembre se aplicará un desvío temporal en la calle Primera de Mapasingue Este debido a trabajos de regeneración urbana.



🚌 Las líneas 52, 6 y 66 modificarán su recorrido por calles alternas para mantener la movilidad en la zona.



La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que el cierre total se aplicará en la Av. Primera de Mapasingue Este, específicamente entre la Vía a Daule y la calle Segunda. La intervención es coordinada con la Dirección General de Obras Públicas para solucionar problemas en los ductos de la zona.

Cambio de recorrido de buses

Para garantizar la movilidad de los usuarios del transporte público, la ATM ha dispuesto que las líneas 52, 6 y 66 modifiquen temporalmente su recorrido.

Los buses se desviarán por la calle Segunda, avanzarán hasta la avenida Cuarta y desde allí se reincorporarán a la Vía a Daule para retomar su trayecto habitual.

Las autoridades recomiendan a los pasajeros de estas líneas tomar las precauciones necesarias y dirigirse a los paraderos provisionales que se habilitarán en la ruta alterna.

Sí. La ATM comunicó que, de forma paralela, se ejecutan otros trabajos municipales en distintos puntos de la ciudad, lo que implica cierres parciales y totales. Los principales son:

Avenida de Las Aguas: Continúa el reasfaltado en el redondel que conecta con la Av. Benjamín Carrión durante el fin de semana.

Entrada de la 8: Se realizará la reposición de la carpeta asfáltica en la parte baja del paso elevado.

Calles Huancavilca y Capitán Nájera: Desde el lunes 15 de septiembre, Interagua iniciará la instalación de tuberías, generando cierres parciales entre las calles 11 y 17.

Calle Cuenca: Se ejecutan trabajos de mantenimiento vial con cierres parciales entre las calles 17 y 22.

