Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Buses
Buses cambian su ruta por desvíos.CARLOS KLINGER

Líneas 52, 6 y 66: cambian sus rutas por desvío en Mapasingue este

La medida regirá del 17 al 21 de septiembre en un tramo de la avenida. Conozca las obras que se realizan

Debido a trabajos emergentes en el sistema de drenaje pluvial, un tramo de la avenida Primera de Mapasingue Este será cerrado desde el miércoles 17 hasta el domingo 21 de septiembre. Esta medida provocará el desvío de las rutas de buses 52, 6 y 66, que utilizarán calles aledañas paraco ntinuar su recorrido por el norte de la ciudad.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que el cierre total se aplicará en la Av. Primera de Mapasingue Este, específicamente entre la Vía a Daule y la calle Segunda. La intervención es coordinada con la Dirección General de Obras Públicas para solucionar problemas en los ductos de la zona.

Conaie anuncia Paro Nacional Indefinido

¿Puede la Conaie sostener un paro indefinido bajo el estado de excepción de Noboa?

Leer más

Cambio de recorrido de buses

Para garantizar la movilidad de los usuarios del transporte público, la ATM ha dispuesto que las líneas 52, 6 y 66 modifiquen temporalmente su recorrido. 

Los buses se desviarán por la calle Segunda, avanzarán hasta la avenida Cuarta y desde allí se reincorporarán a la Vía a Daule para retomar su trayecto habitual.

Las autoridades recomiendan a los pasajeros de estas líneas tomar las precauciones necesarias y dirigirse a los paraderos provisionales que se habilitarán en la ruta alterna.

Sí. La ATM comunicó que, de forma paralela, se ejecutan otros trabajos municipales en distintos puntos de la ciudad, lo que implica cierres parciales y totales. Los principales son:

  • Avenida de Las Aguas: Continúa el reasfaltado en el redondel que conecta con la Av. Benjamín Carrión durante el fin de semana.
  • Entrada de la 8: Se realizará la reposición de la carpeta asfáltica en la parte baja del paso elevado.
  • Calles Huancavilca y Capitán Nájera: Desde el lunes 15 de septiembre, Interagua iniciará la instalación de tuberías, generando cierres parciales entre las calles 11 y 17.
  • Calle Cuenca: Se ejecutan trabajos de mantenimiento vial con cierres parciales entre las calles 17 y 22.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Multa insólita a Emelec: la edad y porte de su mascota generan sanción en el Clásico

  2. Líneas 52, 6 y 66: cambian sus rutas por desvío en Mapasingue este

  3. ¿Puede la Conaie sostener un paro indefinido bajo el estado de excepción de Noboa?

  4. Crimen de mujer taxista en Guayaquil: detenido confesó el asesinato

  5. Rescatan a una guanta, el roedor gigante familiar del capibara, en vía a la costa

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. Jorge Glas ahora es tan colombiano como Assange fue ecuatoriano

  3. A qué hora y dónde ver EN VIVO Newcastle vs Barcelona: Champions League 2025-26

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 18 de septiembre

  5. Daniel Noboa bajo presión: ecuatorianos exigen resultados tras más sacrificios

Te recomendamos