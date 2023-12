La apertura de outlets aumenta en el mercado

El gancho de los descuentos y ofertas para atraer clientela no es suficiente. En Guayaquil renacen los outlets, aquellas casas comerciales que se especializan por vender productos de calidad y a precios más asequibles. Firmas como EtaFashion, Adidas, Nike y Marathon pelean por ganar mayor espacio en este mercado. Esta última firma acabó de abrir una nueva tienda el 8 de diciembre pasado.

Por lo general, el tipo de productos que se manejan dentro de los outlets son aquellos de temporadas pasadas y con precios menores a los que se ofertan en tiendas normales. ¿El objetivo? Acabar con el stock de la mercadería y así evitar grandes pérdidas por inventarios.

En el caso de EtaFashion, la misma modalidad también se aplica con productos variados, y entre más tiempo el producto, mayor la rebaja. “Cuando llega un producto, el primer descuento que se aplica es del 30 % del valor original, después de un tiempo baja al 50 % y finalmente hasta el 70 %, si es que sigue ahí”, comenta Viviana Fernández, ejecutiva de marketing de EtaFashion, quien añade que los precios son variados, pero que el mínimo que se llega a encontrar en cuanto a prendas está en $ 7 en adelante.

Fernández acota que el mayor beneficio para los clientes de comprar en los outlets y no en las principales tiendas está en que estos siempre ofrecen descuentos en sus productos, cuentan con ofertas constantes y abren en determinadas fechas, desde diciembre a enero y de junio a julio, cuando sobra inventario.

Sin embargo, en cuanto a la apertura de nuevos locales, esto no está contemplado en la planificación del 2024, debido a la remodelación de sus otros edificios.

Mientras que en otros establecimientos que funcionan todo el año, como Adidas o Marathon, siempre están en descuento y con el stock de fechas pasadas, y manejan precios de 10 a 30 dólares inferiores a los originales en los principales establecimientos, valor que se puede traducir en un 15 % menos, como un estimado general.

En el caso de Marathon, incluso han abierto una nueva tienda en Urdesa (al lado del Policentro), donde el precio más barato de su producto prominente, zapatos, llega hasta los 45 dólares.

Crecimiento. Marcas como Marathon siguen aumentando su número de outlets. Paúl Arias Castillo

Al local incluso llegan prendas de ropa y accesorios que arribaron al país en noviembre, como ciertos modelos de Air Jordan (uno de los zapatos más caros que tiene Nike), y no se limitan a ofrecer los productos de líneas de meses pasados o que salieron el año anterior.

Dentro del local es posible observar marcas de zapatos como Adidas o Nike, los cuales en los locales principales se encuentran a 110 dólares, mientras que dentro de su nuevo local de Urdesa ahora están a 90 dólares, un descuento mayor al 15 %.

Y esta situación se replica no solo en ciertos zapatos, camisas, pantalones o gorras, sino en todos los productos que tengan colocados en sus perchas.

Para el outlet de Adidas (en CityMall), que maneja la misma oferta de prendas y artículos deportivos, no aplica esta novedad de productos recientes. Sin embargo, el tipo de descuento es similar, llegando a valores 30 % inferiores al costo original.

No obstante, pese a todos los descuentos y ofertas de estos establecimientos, a los ciudadanos no les convencen los precios con los que opera cada marca.

“En lo personal, no siento que sean descuentos o rebajas significativas para los precios que siguen manejando. Hay zapatos de líneas viejas que siguen costando casi 90 dólares. Para eso mejor pido varios calzados, prendas y accesorios por internet desde tiendas de Estados Unidos. Resulta más barato y solo debo pagar por peso”, comenta la guayaquileña Alba Toledo, opinión con la que concuerdan varios ciudadanos.

Pero no todos los ciudadanos cuentan con la oportunidad o posibilidad de viajar al extranjero y gastar en productos accesibles. Por ello ven este tipo de locales como una opción segura y que beneficia su bolsillo. “En mi caso, yo no tengo suficientes ingresos para costear un viaje al extranjero, no confío mucho en darle dinero a un extraño para que me traiga ropa y tampoco confío en los pagos online. Por lo que una tienda con productos más baratos, aunque sean de temporadas viejas, me ayuda. Espero unos meses y puedo comprarme los zapatos que tanto quería”, dice Luis Ochoa.

