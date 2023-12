La devolución del IVA, con atraso y sin fecha de pago

Cientos de ciudadanos en Ecuador, entre adultos mayores y personas con discapacidad, esperaron que por Navidad el Servicio de Rentas Internas (SRI) les devuelva el Impuesto del Valor Agregado (IVA). El trámite normalmente lo hacen más de 500.000 personas.

Te invitamos a leer: Quienes ganen más de $ 11.902 anuales deben pagar Impuesto a la Renta el 2024

La devolución no se ha efectuado desde octubre del 2023 (corresponde a transacciones de septiembre) y a quienes se han acercado a preguntar al SRI les han dicho que sí les van a devolver el impuesto, pero no hay fechas.

Las deudas de compañías y ciudadanos a empresas eléctricas suman $ 519 millones Leer más

“Fui a preguntar, me indicaron que sí van a devolver el IVA para los adultos mayores y personas con discapacidad. Pero no me dieron fecha”, contó a Diario EXPRESO Enma Carrillo, una ciudadana de 80 años. Ella agregó que con el impuesto que le devuelven se compra medicina y vitaminas especiales. “A mis hijos y nietos les pedí que mi regalo de Navidad sean los tarros de Ensure, solía comprarlos con el dinero que devolvían del IVA, cada tarro cuesta cerca de 45 dólares. A mí me deben la devolución del IVA de septiembre, octubre, noviembre y ya mismo diciembre de 2023. Son cuatro meses y no sé cuándo el SRI me va a devolver el dinero”, enfatizó Carrillo.

Your browser does not support the video tag.

Los expertos en contabilidad también han consultado al SRI por la situación. “Me han indicado que no hay liquidez y que desconocen la fecha de la devolución del IVA”, indicó Jacqui C., experta en tributos.

Las redes sociales como X están llenas de las quejas de los ciudadanos. “Sr. @DanielNoboa, por favor no se olvide de las personas de la tercera edad para la devolución del IVA, ya están atrasados 3 meses, septiembre, octubre y noviembre. Llamo a la línea del SRI y no dan razón, hasta cuándo hay que esperar? Es nuestro dinero, pues uno paga el impuesto primero”, escribió @lanena_ana.

También puede leer: Compras de más de $ 500 ya no se pueden pagar en efectivo, para efectos tributarios

Otro comentario en X fue de @SusySantistevan, quien escribió que la asistencia social prioritaria como la atención y alimentación a los adultos mayores no puede ser incumplida, así como la devolución del IVA a los adultos a la tercera edad se incumple desde octubre.

Ministra Arrobo: Ley energética no subirá precios de las planillas en 2024 Leer más

El exministro de Industrias (1991- 1992), Juan Falconí Puig, también cuestionó que el SRI esté atrasado en la devolución del IVA. “Suspender la devolución del IVA para los adultos mayores es absurdo, injusto y poco dinero para el Fisco; mientras discriminatoriamente se les exonera los intereses a quienes deben al Estado millones de millones. La ley debe ser justa para contar con general aceptación y en este aspecto es claramente injusta para quienes trabajaron décadas en y para el país”, escribió Falconí en la red social X.

Suspender la devolución del IVA para los adultos mayores es absurdo, injusto y poco dinero para el Fisco; mientras discriminatoriamente se les exonera los intereses a quienes deben al Estado millones de millones.

La Ley debe ser justa para contar con general aceptación y en este… — Juan Falconi Puig (@JuanFalconi) December 21, 2023

Para este 2023, el monto máximo que se devuelve del IVA para adultos mayores es de 108 dólares cada mes. En el caso de las personas con discapacidad, depende el porcentaje de limitaciones físicas o mentales que tengan.

Trámites Trámites. Hasta el pasado martes 26 de diciembre de 2023, desde enero, se presentaron en el Servicio de Rentas Internas 5’822.855 trámites.

Diario EXPRESO consultó al SRI por las quejas de los ciudadanos y la respuesta oficial fue: “Como SRI hemos cumplido con el trámite como nos obliga la ley, sin embargo el presidente (Daniel Noboa) ha sido transparente con la situación económica del país. Por eso se han implementado iniciativas fundamentales como la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que garantiza el flujo de la caja fiscal y el Estado se pueda poner al día con las deudas que heredamos”, dijo un vocero del SRI.

Este Diario también consultó al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que debe asignar el dinero, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDE SUSCRIBIR AQUÍ