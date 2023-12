Ministra Arrobo: Ley energética no subirá precios de las planillas en 2024

Una aclaración. La ministra de Energía, Andrea Arrobo, aseguró este 26 de diciembre de 2023 que los costos de la electricidad no subirán por lo planteado en el proyecto de Ley de Eficiencia Energética, que se debate en la Asamblea.

Arrobo compareció, de manera virtual, ante la Comisión de Desarrollo Económico que discute la propuesta legal con carácter de urgente y que fue planteada por el presidente Daniel Noboa para hacer frente a la crisis energética.

En ese contexto, asambleístas preguntaron qué efecto tendrá el cambio en los cálculos de las tarifas eléctricas que establece la propuesta legal. "La tarifa no va a subir. Si querían escucharlo de mi boca y de la manera más directa, no, no va a subir", dijo la titular de la cartera de Estado.

Además, aseguró que la propuesta legal busca reconfigurar cómo están destinadas las tarifas a toda la cadena energética, es decir, qué cantidad de dinero va para rubros como generación o distribución, sin aumentar el precio al consumidor final.

Arrobo señaló que el proyecto de ley es urgente para facilitar que actores del sector privado se sumen a la generación con el fin de suplir la falta de recursos. La titular de Energía señaló que se requieren unos 10.000 millones de dólares para hacer frente al déficit de energía en el país en medio de una crisis fiscal con un déficit de casi 6.000 millones de dólares. En ese sentido, señaló que la propuesta legal no busca privatizar el sector eléctrico.

