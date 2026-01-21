Ambacar presenta la nueva GWM Wingle 7 ensamblada en Ecuador

Ambacar lanza en 2026 la nueva camioneta Wingle 7 de GWM, con mayor potencia, capacidad de carga y componentes ecuatorianos

Durante su presentación en Ecuador, la nueva GWM Wingle 7 demostró su capacidad en una pista de prueba diseñada para terrenos exigentes.

Ambacar arranca el 2026 reforzando su apuesta por la industria automotriz nacional con el lanzamiento de la renovada GWM Wingle 7, una camioneta que combina fuerza, tecnología y versatilidad, y que se ensambla en la planta de Ciauto, en Ambato. El modelo llega con importantes mejoras mecánicas y de equipamiento, pensadas para responder tanto a las exigencias del trabajo pesado como a las necesidades de las familias ecuatorianas.

Más potencia y desempeño para caminos exigentes

La principal novedad de la Great Wall Motor (GWM) Wingle 7 - 2026 es la actualización de su motorización. Incorpora ahora un motor 2.0 turbodiésel, capaz de generar 134 caballos de fuerza y 330 Nm de torque, cifras que se traducen en un mejor desempeño en terrenos difíciles y en el uso diario.

Durante el recorrido, la prensa pudo poner a prueba la camioneta en una pista diseñada para simular condiciones reales, con tramos de lodo, pendientes pronunciadas y terrenos de difícil acceso. En estas pruebas se evidenció el verdadero carácter todoterreno de la Wingle 7, demostrando su capacidad para afrontar trabajos pesados y exigentes, así como para viajes de turismo por las distintas regiones del país, sin restricciones. Todo ello, además, acompañado de un alto nivel de confort y estabilidad, incluso en las condiciones más desafiantes.

Tecnología y confort: fuerte por fuera, inteligente por dentro

El interior de la Wingle 7 también fue renovado para ofrecer mayor confort y tecnología, elevando la experiencia de conducción. “Es una camioneta fuerte por fuera, pero inteligente por dentro”, destacó Valeska Álvarez, gerente de Marca de GWM en Ecuador, al referirse al equilibrio entre diseño, funcionalidad y equipamiento.

La camioneta está disponible en el mercado nacional en versiones 4×2 y 4×4, con precios referenciales de $ 26.490 y $ 27.790, respectivamente.

La GWM Wingle 7 2026 fue lanzada oficialmente y sometida a pruebas en lodo, pendientes y superficies complejas, confirmando su ADN todoterreno. Matthew_Herrera

Un modelo clave para el crecimiento de GWM en Ecuador

La Wingle 7 se ha convertido en uno de los productos estrella de GWM en el país. Según Mauricio Sola, gerente de Negocios Corporativos de Ambacar, su éxito responde a la capacidad del vehículo para adaptarse tanto a labores exigentes como al uso familiar.

Este desempeño se refleja en las cifras: GWM creció un 86 % en 2025 frente a 2024, alcanzando el cuarto lugar entre las marcas más vendidas en Ecuador, cuando un año antes ocupaba el octavo puesto.

Dentro del segmento de camionetas, que creció un 15 % en toda la industria, GWM reportó un incremento del 86 %, con 5.543 unidades vendidas en 2025. Modelos como Poer, que duplicó sus ventas, y Wingle, que creció un 53 %, fueron clave para estos resultados.

La GWM Wingle 7 2026 se ensambla en la planta de Ciauto con participación de proveedores nacionales, fortaleciendo la industria y el empleo en Ecuador. Matthew_Herrera

Ensamblaje nacional y generación de empleo

Durante la presentación a medios, Ambacar resaltó el ensamblaje local de la Wingle 7 en Ciauto, con el uso de componentes ecuatorianos y proveedores nacionales. La compañía cerró 2025 con una producción cercana a 7.000 unidades y proyecta alcanzar 11.200 unidades en 2026.

“El objetivo no es solo crecer en ventas, sino generar más empleo en Ecuador. Por cada puesto de trabajo directo en Ciauto se crean cinco empleos indirectos en áreas como mecánica, transporte y proveedores locales”, explicó Sola.

Con la nueva GWM Wingle 7 2026, Ambacar refuerza su visión de ofrecer vehículos de calidad que superen las expectativas del cliente, al tiempo que impulsa la industria nacional y la generación de empleo, consolidando a Ecuador como un pilar estratégico dentro de su operación regional.

