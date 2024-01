El 2024 llega con un Ecuador en la ruta del sobreendeudamiento

Después del gusto, viene el susto. Este refrán popular parece ajustarse a la perfección a los bolsillos de las familias ecuatorianas. La alegría de las fiestas navideñas y de fin de año, a menudo, estimula un mayor consumo; a veces, más allá de lo que cubren las sábanas. Esto podría reflejarse en algunas cifras que ya empiezan a ser alertas de que muchos ecuatorianos empiezan el 2024 sumidos en el sobreendeudamiento.

Para César Coronel, gerente de Defensa Deudores Ecuador, un estudio jurídico chileno con 20 años de experiencia y con presencia en el país desde hace un año, “hoy Ecuador está sobreendeudado. Hay algunos datos oficiales que vienen apuntando a eso. Por ejemplo, hasta septiembre de 2023, uno de cada cuatro ecuatorianos registró atrasos en el pago de sus créditos. El índice de personas con la más baja calificación crediticia subió de 3,44 % en diciembre del 2022, a 7,87 % en septiembre de 2023. Mientras que las compras con tarjeta de crédito en el supermercado subieron el 8,1 % y en medicinas el 10 %. Lamentablemente, muchas familias están optando por el crédito para sus gastos del día a día. Según la CAF, el 53 % de la gente cubre sus gastos diarios con préstamos. Y según el Banco Mundial, al 2022, el crédito diferido de los consumos en el supermercado representó el 52 %. Esto es realmente grave y preocupante. Hay gente que está comiendo en cuotas, la comida de la semana la paga a tres o seis meses”.

Según David Castellanos, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, el fuerte acceso al crédito que se viene dando desde el año 2022 ha empujado a consumos como los que se daban antes de la pandemia. “Se ha generado una complicación en algunos casos porque las fuentes de repago comienzan a limitarse, el esfuerzo para pagar podría estar llegando a niveles límites. La economía ecuatoriana viene enfrentando una desaceleración, particularmente desde el segundo semestre de 2023. El problema de liquidez del Ecuador, la menor inversión extranjera, las exportaciones alicaídas y los precios del petróleo no adecuados afectan en la generación de mayor crédito. Hay una menor actividad económica, debido a que el empleo formal no crece. Las empresas experimentan desde junio una contracción anual en ventas que se siente también en una menor recaudación de impuestos. Eso genera un círculo vicioso que implica que las fuentes de pago de las personas comiencen a ralentizarse”.

Por otro lado, datos de Asobanca señalan que la cartera improductiva en el segmento de consumo creció en un 91,9 % entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023, al pasar de 485 millones a 931 millones de dólares. El saldo acumulado de la cartera por vencer del segmento de consumo cerró en noviembre de 2023 en $ 16.426 millones, lo que implicó un crecimiento mensual de 1,8 % y 13,2 % anual ($ 1.916 millones más respecto al 2022). Mientras que datos de la Superintendencia de Bancos reflejan que la tasa de morosidad de la cartera de consumo, a noviembre del 2023, ha sido la más alta de los últimos seis años.

Sobre esto último, Marco Rodríguez, director ejecutivo de Asobanca, explica que en 2020 la entonces Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió una resolución que extendió a 60 días el plazo de registro del ‘plazo vencido’ de los créditos en mora. La medida estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2022. Tras la pandemia, con el fin de alinear las políticas internas con estándares internacionales, la Junta emitió una resolución que indicó que desde el 1 de enero del 2023, las cuotas de los créditos que no hayan sido canceladas oportunamente dentro de su fecha máxima de pago, serían trasladadas a cartera vencida a partir del día 31 (a excepción de los créditos de vivienda, en los que se sigue haciéndolo a partir del día 60).

Para Castellanos, si bien era previsible que el indicador de morosidad crecería como efecto de la normativa, no se puede relativizar el hecho de que a la gente se le dificultan más los pagos. “Eso se observa en que el crédito rotativo se incrementó. El diferido también creció en proporciones de entre 30 y 40 % respeto a años previos. Esto ha llevado a una reducción del pago corriente, lo que demuestra que la gente comienza a jinetear los pagos, a patear la deuda para adelante, a alargar los plazos. Veremos los efectos en el primer trimestre de 2024. Se ha proyectado que la economía crezca entre 1 % y 1,2 %, (pero) es insuficiente, no habrá incremento de ventas ni de empleo adecuado. Y eso sí va a repercutir en los créditos que se han lanzado con anterioridad, porque la gente no va a tener el mismo margen para pagar”, sostiene.

Sin herramientas para poder negociar

Defensa Deudores Ecuador atendió 5.000 casos de sobreendeudamiento en 2023. “Es una realidad preocupante y lo conocemos en primera línea. Esto genera una serie de problema conexos: estrés, ansiedad, conflictos familiares, violencia intrafamiliar y hasta suicidios. Esto debe trabajarse no solo desde la prevención, sino también desde la solución. Lamentablemente, el marco legal existente no permite brindar herramientas para que los deudores puedan negociar con sus acreedores nuevos términos de pago. Los próximos proyectos de ley urgentes deberían incluir una mirada al sobreendeudamiento”.

Desde Asobanca, Rodríguez contrasta estas alertas asegurando que “de manera general el score de crédito de los ecuatorianos ha mejorado. Se muestra una recuperación en la participación de ecuatorianos que cumplen puntualmente con sus obligaciones. A septiembre del 2023, los clientes con la mejor calificación de crédito representaron el 71,38 %, cuando a septiembre de 2022 esa cifra era del 65,36 %”.

