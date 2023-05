La restricción al acceso a la información caracterizó el atentado dado este lunes 15 de mayo en la ciudad de Durán. El hecho estuvo dirigido en contra de su alcalde, Luis Chonillo, quien en su primer día como autoridad posesionada intentó reunirse en la sesión de Concejo, pero fue impedido por un ataque armado contra el vehículo en el que se transportaba.

En un inicio, su equipo de Comunicación señaló que había dos fallecidos y que el titular del Cabildo estaba herido, pero hasta el cierre de esta edición no aclaró quiénes eran las víctimas y tampoco precisó pormenores de la salud del alcalde.

Fue el ministro del Interior, Juan Zapata, quien dijo horas después que el cabo segundo Jorge Tama falleció. Él era parte del equipo de seguridad de Chonillo y resultó herido en el hecho junto a otras cinco personas más.

Hay que entender la situación que vive el país y estar preparados para enfrentar ya no una amenaza, sino una destrucción de la sociedad. Hay que generar una conciencia.

Oswaldo Domínguez exgeneral de la FAE

Criminalística recogió más de 30 indicios balísticos en la zona, que incluyó al hospital público de Durán. Por su lado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dispuso al Ministerio del Interior que “se resguarde la seguridad de alcaldes y prefectos electos, conforme la evaluación de riesgo, a fin de que la voluntad soberana no sea vulnerada por las organizaciones criminales”.

Sin embargo, no es la primera vez que ocurre un atentado a personajes vinculados con la política en Durán; el 8 de diciembre de 2022, Xavier Zambrano Gilces fue asesinado, dentro de su camioneta, en el km 10 de la vía Durán-Yaguachi. Él se desempeñaba como asesor de Rodrigo Aparicio, candidato a la Alcaldía del cantón Durán por el Partido Social Cristiano (PSC).

Este tipo de situaciones preocupa a sus habitantes, por ejemplo, quienes moran en la ciudadela Luz Bolivariana, cerca de la Plaza comercial Shiva, pidieron más seguridad no solo al alcalde, sino a todos sus pobladores.

La Policía ha activado todos los protocolos para localizar a los responsables de los hechos registrados en Durán. Rechazamos rotundamente el atentado criminal dado.

Juan Zapata, ministro del Interior

“Si eso le ocurrió a la autoridad nueva, imagínese a nosotros, no puede repetirse más violencia”, dijo Carlos Piguave, padre de familia y comerciante.

Por su lado, Marcelo Flores, experto en inteligencia militar, señaló que se debe declarar en estado de excepción a Durán para que se intervenga de forma militar con acciones de inteligencia. “La intervención controla los accesos, zonas estudiadas, terminales y permite a los uniformados capturar delincuentes, puede ser una medida de 90 días”.

No obstante, el general Oswaldo Domínguez, excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), enfatizó que para ejecutar la medida debe existir un estudio previo que determine la eficacia de la intervención militar en la ciudad vecina a Guayaquil.

Acciones. La ciudadanía pide una intervención urgente. En menos de seis meses hubo dos atentados a políticos en Durán.

“Si se declara la zona, las fuerzas públicas ya deben tener cuáles son los objetivos, cuáles son los blancos a los que hay que apuntar, todo un plan para que la ciudad vaya a buena marcha para cuando termine la medida no exista un incremento de la violencia o de muertes” precisó.

Domínguez admitió que en la ciudadanía puede existir un grado de desconfianza por las declaratorias de emergencias dadas en el pasado y que no han alcanzado la meta planteada como reducir los niveles de inseguridad pero sugiere tomar acciones.

“Es parte de una gran campaña que debe apostar el Estado, para que todos estemos contra la amenaza, así como fue la guerra contra Perú: éramos todos unidos como país contra el enemigo, ahora también debe ser así; hay desconfianza sobre si va a servir o no, pero, por otro lado, no nos queda otro camino que apoyar, porque sino será una sociedad que baja los brazos frente a las mafias, no es apoyar al gobierno de turno, sino al país como tal”.