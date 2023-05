Cinco horas después del atentado que sufrió el alcalde de Durán en ese cantón, el Presidente de la República, Guillermo Lasso, se refirió al tema para dar a conocer las acciones que ha tomado al respecto.

A través de su cuenta oficial en Twitter, Lasso se solidarizó con Luis Chonillo y con los heridos del que, dijo, fue un "cobarde atentado". "No vamos a permitir que el terror gane esta batalla. He dispuesto al Ministro del Interior, Juan Zapata, que se resguarde la seguridad de los alcaldes y prefectos electos, conforme la evaluación de riesgo, a fin de que la voluntad soberana no sea vulnerada por las organizaciones criminales. Esta es una lucha que nos compromete a todos y desde mi Gobierno no damos tregua al terrorismo", sentenció.

Mi solidaridad con @CHONILLOec Alcalde de Durán y con los heridos del cobarde atentado de esta mañana. No vamos a permitir que el terror gane esta batalla. He dispuesto al Ministro del Interior @CapiZapataEC se resguarde la seguridad de alcaldes y prefectos electos, conforme la… — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 15, 2023

De acuerdo a información de los moradores de la ciudadela Luz Bolivariana, en Durán, la mañana de este 15 de mayo, se escucharon detonaciones "como una metralleta". Con el pasar de las horas se conoció que el alcalde de Durán, Luis Chonillo había sido víctima de un atentado armado en el lugar.

En un inicio, el departamento de comunicación del municipio de Duran dijo que se trataba de dos fallecidos y que el burgomaestre también estaba herido. Pero en el sitio personal de criminalística señaló que habían cinco heridos y, según el último tuit publicado en esta red social por la entidad policial, ya una víctima mortal.

"Lamentamos informar sobre el sensible fallecimiento de nuestro compañero Cbos. Jorge Tama, quien fue víctima de este atentado criminal mientras cumplía con su misión de Servir y proteger, en Durán. Cuando la vida de un policía se apaga, no sólo pierde su familia o la Institución, pierde el país, perdemos todos", publicó la tarde de este 15 de mayo.

Desde el Municipio de Durán se mantiene el silencio y no se ha dado por menores de la atención médica que recibió el alcalde o como se encuentra su estado de salud. Pero desde la Policía Nacional se informó de forma extraoficial que Chonillo está reunido con el comandante zonal de los uniformados, William Villarroel.

Desde el Municipio de Durán se mantiene el silencio y no se ha dado por menores de la atención médica que recibió el alcalde Luis Chonillo o como se encuentra su estado de salud.



Entre la ciudadanía, mientras tanto, lo que sobra es preocupación y zozobra. "No puede estar pasando esto en esta ciudad. Durán sí, toda la vida ha sido violenta, pero lo que hoy vemos es histórico. Que militaricen todo el cantón y que agarren a todos los delincuentes que han acabado con nuestra paz", señaló Steve Laca, habitante de la Primavera.