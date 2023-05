Luego de que se conociera del atentado que sufrió el alcalde de Durán, Luis Chonillo, por seguridad se están evacuando las instalaciones del Cabildo de dicha localidad. Se sabe que hay amenazas de bomba.

Frente a ello, en el sector se ve a gente asustada y preocupada. No solo a personal que labora en la institución, sino también a los ciudadanos que no pueden creer ni entender que el nivel de violencia en el cantón haya llegado a estos extremos. "Es horrible lo que está pasando, es de llorar. Así quién va a querer gobernarnos. No podemos vivir con esta preocupación. No pueden hacernos esto, no podemos vivir así. No puedo respirar del miedo que hoy siento. Necesitamos ayuda, por favor, que todas las autoridades vengan y se unan", clamó Anabell Castello, habitante de Durán.

Luis Chonillo, el recién posesionado alcalde del cantón Durán, fue víctima de un atentado la mañana de este lunes 15 de mayo. Así lo confirmaron fuentes de la Alcaldía cantonal. El hecho se registró momentos antes de la instalación de una sesión del Concejo Municipal.

Preliminarmente, se sabe que hay al menos dos personas muertas y una más herida.

De acuerdo a información de colaboradores de al alcaldía Chonillo viajaba en un vehículo y atrás iban otros carros con personal de seguridad custodiando. Aún se desconoce quiénes son las víctimas y el estado de salud en el que se encuentra a la vez el primer edil.

Al equipo de comunicación, este Diario le ha preguntado sobre cuál es su estado, pero se ha limitado a decir que "en unos minutos la Alcaldía de Durán emitirá un comunicado oficial".

Mi respaldo y apoyo al alcalde de Durán, @CHONILLOec, ante al atentado que ha sufrido en la mañana de hoy. Mi solidaridad a los familiares de las personas fallecidas. — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) May 15, 2023

Hace unos minutos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió al hecho solidarizándose por lo ocurrido. En este instante lo hizo también la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce.

En Durán hay zozobra y miedo entre la población. Freddy Rodriguez

Toda mi solidaridad con el Alcalde de Duràn @CHONILLOec , esperamos su pronta recuperación y la de su esposa. Hasta cuando tenemos que vivir esta ola de violencia.

Necesitamos Paz @LassoGuillermo #Durán

🙏🏻 pic.twitter.com/7lrvGf1t6e — Alexandra Arce Plúas (@Alexandra_Arce) May 15, 2023

Toda mi solidaridad con el Alcalde de Durán. Esperamos su pronta recuperación y la de su esposa. ¿Hasta cuándo tenemos que vivir con esta ola de violencia?. Necesitamos paz", publicó en su cuenta oficial de Twitter, acompañado de un video en el que se ve a los concejales electos exigiendo cambios.

"Nosotros, los concejales, estamos para velar por ustedes y por nuestro cantón. Pero en vista de lo ocurrido hemos decidido, por unanimidad, suspender la sesión del Concejo (...)", indicaron los ediles.

"No podemos permitir que se siga empañando con violencia a nuestro cantón. Tenemos un alcalde con un pronóstico reservado. Nosotros rechazamos todos los actos de violencia. Así no podemos trabajar, pedimos todo el apoyo para el alcalde. Todo", sentenció la concejal Kelly López, de la Revolución Ciudadana.