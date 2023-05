Diario EXPRESO advirtió a través de diferentes publicaciones que la situación de violencia en Ecuador empeoraría si no se hacía algo que realmente sirva para controlarla. La información expuesta a la ciudadanía llegó de las voces de expertos, quienes dan su punto de vista luego de que la mañana del 15 de mayo de 2023 se atentara contra la vida del alcalde de Durán, Luis Chonillo, quien además fue gobernador del Guayas.

Daniel Pontón, de la escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), sostiene que las mafias en el país han alcanzado un nivel que busca minimizar el poder que pueda ejercer el Estado, al cual no respetan en lo absoluto y lo demuestran atacando a cualquier hora del día, sin importar la presencia de policías o militares.

“Se necesita cambiar estrategias. Es un trabajo más orquestado con inteligencia y contrainteligencia. En el caso del alcalde de Durán pudo haber gente cercana a él involucrada. Se trata de analizar los mecanismos de inteligencia”, señala Pontón. Para el experto, hay un mensaje de por medio, “pero el objetivo era matarlo (a Chonillo)”.

“Esta gente va con todo, no es solo un mensaje. Es una alerta a todo lo que se viene (...). Ya buscan algo más que territorio, esto es un tema de narcopolítica. A este punto se van contra la estabilidad política del país. Es lo más grave de todo”, concluye.

Nelson Yépez, asesor de Seguridad, coincide con Pontón e insiste en el tema de la Inteligencia. “Se deben crear unidades que trabajen en temas específicos, con el mejor personal, porque si no se viene lo peor”, menciona. Explica también que es probable que entre quienes generan estos hechos de terror existan extranjeros, quienes ingresan fácilmente al país para involucrarse en grupos delictivos.

Yépez asegura que “cuando se enraíce el problema y no hayamos hecho nada esto será tremendo y no habrá quién lo pare”.

Kléber Carrión, fundador de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), reitera que “si no se hace algo el incremento de la violencia va a continuar, porque esto no tiene un límite (...). Se requiere una mano de firmeza, que ponga un límite. Y aunque no va a desaparecer, sí va a controlar y a bajar los niveles de violencia”.

El especialista desvela que “no tenemos un futuro inmediato, que nos dé algo de esperanza, de que va a mejorar el tema de la violencia en Ecuador”. Para Carrión hay también otras situaciones que afectan al país, como el sistema penitenciario, en el que se benefician personas que han cometido una y otra vez un mismo tipo de delito.

Además, tomando como referencia el caso del alcalde Luis Chonillo, indica que es evidente que él iba con agentes de tránsito y que estos no pudieron reaccionar, por falta de armamento y preparación. Por ese motivo, argumenta que este personal debe ser formado para que también brinde seguridad y que estas entidades pasen a manos de la Policía Nacional, para que sean parte las fuerzas de seguridad.