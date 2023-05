Los concejales y el alcalde Luis Chonillo no acudieron durante la jornada de este martes a las oficinas del Municipio de Durán.

“Mamá, por favor, no tenga miedo, que tenemos que resolver este problema, no nos va a pasar nada; camine rápido y dejé los nervios”, exhortó una mujer a otra mientras llegaban con carpeta en mano al Municipio de Durán para resolver un “inconveniente con el terreno de la familia”. Ellas formaron parte del pequeño grupo de personas que se acercaron a la infraestructura para cumplir con trámites ciudadanos, a ese mismo lugar que recibió una amenaza de bomba justo después del atentado contra el alcalde Luis Chonillo, el pasado 15 de mayo.

Los funcionarios alertaron en un inicio que iban a atender a “puertas cerradas”, pero conforme pasaron las horas, se recibieron los requerimientos de las personas que llegaron a distintos departamentos para papeleos.

“Me da miedo la inseguridad, pero debo venir a pagar y poner en regla mi solar porque lo quiero vender”, comentó la usuaria Fernanda Carvajal. Mientras que Winston Sánchez enfatizó “no tener miedo” de estar en el sitio porque “yo no le he hecho nada a nadie, ni he cometido algo malo”, dijo al esperar su turno para ser atendido.

Las áreas destinadas para la espera para los ciudadanos que realizan un trámite lucieron vacías durante la jornada. CHRISTIAN VASCONEZ

El edificio de la alcaldía de Durán está dividido en cinco bloques, de los cuales tres son destinados a trámites y formularios en distintas áreas, los encargados de estos procesos estaban en las dependencias, pero prefirieron no ser identificados por miedo a represalias o ataques.

“Aquí solo hemos venido a trabajar los obreros, la gente administrativa, pero no se han acercado los concejales o el alcalde, no se los ha visto por aquí, tampoco sabemos nada de ellos ni cómo están de salud quienes acompañaban al señor Chonillo ayer”, comentó un servidor público del área de Secretaría general del Municipio.

Mientras que del área de Uso del Suelo y de Obras Públicas se indicó que ellos acudieron a trabajar porque no se ha dado alguna disposición de cierre o que se suspenda el funcionamiento de las oficinas. Pero que tampoco se les proporcionó algún protocolo de seguridad a seguir en caso de algún atentado o siniestro.

Servicio. Las ventanillas para la atención ciudadana permanecieron abiertas y recibiendo los documentos de los usuarios que se acercaban para realizar algún trámite respectivo. CHRISTIAN VASCONEZ

“Todas las ventanillas están atendiendo y lo máximo que podemos hacer es cerrar la puerta mientras son atendidos, como para tratar de dar protección a quien se acerque”, expuso el trabajador municipal.

La tensión es evidente, cuando salían de su espacio de trabajo para avanzar por el pasillo principal del bien inmueble, miraban de un lado al otro, conversaban en voz baja o preferían caminar rápido para llegar al lugar que tenían que ir. Según los colaboradores del Cabildo, a diferencia de otros días, hubo poca demanda ciudadana para los trámites habituales.

“Esto sabe estar lleno, son colas largas, pero mire apenas hay cinco personas”, agregó uno de los trabajadores.

En el lugar también hubo servidores municipales que se mostraban confiados y que estaban conversando en esquinas cercanas a las áreas de espera de atención al público, mostraban algo de relajación y esperando que el tiempo pase. Comentaban del atentado, pero no quisieron emitir sus declaraciones a Diario EXPRESO.

Entre los trabajadores se agregó que no se conocía de las nuevas contrataciones y que no se sabía si había nuevos funcionarios en las distintas áreas, porque luego del atentado no se han dado disposiciones, desde las direcciones, vocerías o el mismo alcalde Luis Chonillo.