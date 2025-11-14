A dos días de la Consulta 2025, Noboa dice que se pagó el décimo al sector público

El presidente de la República Daniel Noboa aseguró que la medida es para mover la economía

El presidente Daniel NOboa hiuzo el anuncio sobre el décimo en su cuenta de X.

El presidente de la República, Daniel Noboa, dice que el décimo tercer sueldo fue cancelado en el sector público. A dos días de las elecciones por el Referéndum y Consulta Popular 2025, el primer mandatario señaló que la medida moverá la economía.

“Hay momentos en los que un país se define. No por los discursos, sino por las acciones”, escribió Noboa. A eso añadió que, “mientras unos tratan de confundir, nosotros mostramos la verdad con hechos”.

El pasado 5 de octubre de 2025, en medio del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Gobierno Nacional anunció el pago anticipado de ese beneficio, cuyo pago puede realizarse hasta el 24 de diciembre de cada año.

“Mientras algunos quieren detener al Ecuador, nosotros lo impulsamos”, escribió ese día. Pero también informó: “Para fomentar la economía local, el 14 de noviembre pagaremos el décimo tercer sueldo a los funcionarios públicos, así las familias tendrán más dinero durante el Black Friday y el Cyber Monday. Invitamos a la empresa privada a sumarse a esta iniciativa”.

A esa iniciativa también se sumaron empresas del sector privado, entre ellas los bancos. Aunque la medida chocó con la realidad del sector público a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. Los alcaldes y prefectos de la oposición cuestionaron la medida y argumentaron la falta de recursos, en vista de las dudas del Gobierno central con los gobiernos locales.

¿Qué dijo Noboa sobre los sectores que se unieron a la medida?

En el mensaje publicado este 14 de noviembre de 2025, el primer mandatario señaló: “Y los que sí creen en este país también dieron un paso adelante. Empresarios, trabajadores, servidores públicos: ustedes son los que empujan al Ecuador, no los que lo frenan”.

El décimo a dos días de la Consulta Popular

Si bien la medida fue anunciada a inicios de octubre pasado, el Referéndum y Consulta Popular 2025 ya tenía fecha definida. El próximo 16 de noviembre de 2025, los ecuatorianos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre cuatro preguntas impulsadas por el Ejecutivo.

La pregunta central tiene que ver con la posibilidad de que se convoque a la instalación de una Asamblea Constituyente cuya finalidad es la redacción de una nueva Constitución. Sobre esto, el mismo Noboa ya ha anticipado posibles candidatos a esa Asamblea: Anabella Azín, Niels Olsen y la exfiscal Diana Salazar.

