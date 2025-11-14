Gobierno recurrió a Fiscalía por mensajes falsos sobre bonos: ¿De qué se trata?

La secretaria de Comunicación Irene Vélez apareció en un video en el que denuncia mensajes falsos utilizados para estafar

A dos días de las elecciones por el Referéndum y la Consulta Popular 2025, el Gobierno Nacional emitió una alerta sobre supuestos ofrecimientos para la entrega de bonos. La secretaria general de Comunicación, Irene Vélez, dijo este 14 de noviembre de 2025 que realizaron una solicitud a la Fiscalía sobre estos casos.

“Sabemos que están jugando sucio. Intentan desinformar porque ya no tienen más herramientas”, dice Vélez en un video publicado en la cuenta oficial de la Secretaría de Comunicación. Con ello, la funcionaria pública se refiere a mensajes que prometen un supuesto apoyo económico del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

“Usan la imagen del presidente, aparentan ser información oficial pero en realidad buscan una cosa: estafarte”, señala Vélez.

¿De qué mensajes habla el Gobierno?

En el video publicado por la Secretaría de Comunicación se observan anuncios en los que se leen mensajes como: “El Gobierno ha abierto el registro oficial para recibir ayuda económica de 1.000 dólares destinada a las familias ecuatorianas”.

Sobre dichos mensajes, el Ejecutivo anunció acciones. “Tomamos la vía legal para defenderte. Hemos solicitado a Fiscalía que actúe de inmediato, investigue y preserve las evidencias y sancione a cada uno de los responsables”, indica la secretaria de Comunicación.

Vélez también recomendó que, en caso de recibir mensajes sospechosos, los mismos sean denunciados a la cuenta oficial de la Secretaría de Comunicación. Además, recordó que la información oficial del Gobierno proviene de páginas cuyo dominio termina en .gob.ec.

En los últimos días, en tiempos electorales, han circulado mensajes falsos que buscan estafar, desinformar y confundir a la ciudadanía. Falsos ofrecimientos de bonos que juegan con la necesidad y la esperanza de los ecuatorianos usando el nombre del Gobierno Nacional y del… pic.twitter.com/VHtUcBgvTj — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) November 14, 2025

La entrega de bonos por parte del Gobierno

El último bono anunciado por el Gobierno de Daniel Noboa tiene que ver con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Se trata del bono denominado Legado de Honor. El monto de esta compensación asciende a 470 dólares, equivalente al salario básico unificado, y beneficiará a cerca de 99.510 uniformados en todo el país.

Según la Presidencia, este incentivo busca valorar la entrega y el sacrificio del personal que trabaja en primera línea en medio de la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

