Feriado por el Referéndum: ¿Hay descanso obligatorio el 17 de noviembre?

Este domingo 16 de noviembre Ecuador regresa a las urnas y solo una provincia tendrá descanso al día siguiente.

La ciudad de Loja conmemora este año los 205 años de su Independencia, y en ese marco se ha dispuesto que el lunes 17 de noviembre de 2025 sea día de descanso obligatorio en toda la provincia, un día después de la consulta y referéndum del domingo. La medida aplica tanto para el sector público como para el privado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y el Código de Trabajo.

De acuerdo con la normativa, las fechas de recordación cívica de independencia o creación provincial y cantonal son consideradas días de descanso obligatorio. En este caso, la independencia de Loja se recuerda el 18 de noviembre, pero al coincidir con un martes, el feriado se traslada al lunes inmediato anterior, garantizando así un solo día de descanso.

El lunes 17 de noviembre de 2025 será feriado provincial por los 205 años de Independencia de Loja, trasladado del martes 18 conforme a la LOSEP y el Código de Trabajo.

Descanso obligatorio para la provincia

La disposición general cuarta de la LOSEP establece que “serán días de descanso obligatorio las fechas de recordación cívica de independencia o creación para cada una de las provincias y de la creación de cada uno de los cantones”. Esta norma se encuentra en concordancia con el artículo 65 del Código de Trabajo, que dispone iguales condiciones para el sector privado.

Asimismo, el inciso quinto de la misma disposición señala que cuando el día feriado coincide con un martes, el descanso se traslada al lunes inmediato anterior. Por ello, en 2025 la conmemoración de la independencia de Loja, que corresponde al martes 18 de noviembre, se adelantará al lunes 17.

Este feriado tiene carácter provincial y no nacional. Esto significa que el descanso obligatorio aplica únicamente para los trabajadores y estudiantes de Loja, mientras que en el resto del país las actividades se desarrollarán con normalidad.

Jornada de votaciones del 16 de noviembre

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha confirmado que la jornada de votaciones por la Consulta Popular y Referéndum 2025 se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre, entre las 07:00 y las 17:00, en más de 4.300 recintos electorales distribuidos en las 24 provincias del país y en el exterior. Están convocados alrededor de 13,9 millones de ciudadanos, quienes deberán pronunciarse sobre las cuatro preguntas incluidas en la papeleta.

El voto será obligatorio para los ecuatorianos entre 18 y 65 años, mientras que será facultativo para los mayores de 65 años, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía en servicio activo, y personas entre 16 y 18 años. El lunes 17 será jornada normal de trabajo para todo el Ecuador a excepción de Loja.

