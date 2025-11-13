Migrantes podrán imprimir cédulas en Nueva York y Madrid antes de la consulta popular

Desde su puesta en marcha, los centros ubicados en Nueva York y Madrid han emitido 12.396 cédulas

El Registro Civil implementó por primera vez puntos de impresión inmediata de cédulas en el exterior.

El Registro Civil implementó por primera vez puntos de impresión inmediata de cédulas en el exterior, con el fin de facilitar la obtención del documento de identidad a los ecuatorianos que residen fuera del país. Desde su puesta en marcha, los centros ubicados en Nueva York y Madrid han emitido 12.396 cédulas, lo que representa un avance en la modernización de los servicios consulares.

El primer punto de impresión se inauguró el 19 de diciembre de 2024 en el Consulado de Ecuador en Manhattan, convirtiéndose en una herramienta clave para la comunidad ecuatoriana en Norteamérica. Según cifras oficiales, 10.741 cédulas se han emitido en este punto, permitiendo que los usuarios obtengan su documento en menos de 30 minutos, frente a los 30 o 45 días que el trámite tomaba anteriormente.

En Madrid, la experiencia ha sido similar. Desde el 29 de julio de 2025, el segundo centro de producción de cédulas en el exterior ha entregado 1.655 documentos, agilizando un trámite que antes implicaba largos tiempos de espera.

Desde su puesta en marcha, los centros ubicados en Nueva York y Madrid han emitido 12.396 cédulas,

Ecuador avanza en impresión de cédulas

El director general del Registro Civil, Ottón Rivadeneira, destacó el impacto del proyecto en la comunidad migrante. “Nuestros ecuatorianos en el exterior no solo obtienen una cédula; recuperan una conexión que nunca debió romperse. Estamos rompiendo barreras para que cada uno de ellos pueda ejercer sus derechos, votar y sentirse parte del país que siempre llevan consigo”, afirmó.

Con esta medida, Ecuador se convierte en el primer país de la región en habilitar la impresión inmediata de documentos de identidad fuera de su territorio, una acción que busca mejorar la atención a los ciudadanos residentes en el exterior.

¿Puedo votar con cédula caducada en la consulta popular y referéndum 2025?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto presentando su cédula de identidad, pasaporte o documento de identidad consular, sin importar si están vigentes o caducados.

El único requisito, precisó el organismo, es que los datos personales y la fotografía sean legibles, de modo que los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) puedan verificar la identidad del elector.

Esta medida busca garantizar la participación de todos los votantes, incluso de quienes no lograron renovar su documento a tiempo. El CNE informó que la jornada electoral se desarrollará de 07:00 a 17:00 en el territorio nacional. En el exterior, el proceso será de 09:00 a 19:00, según el huso horario de cada país.

