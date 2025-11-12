Cédula caducada: ¿puedo votar en la consulta popular y referéndum 2025?

Conoce si los ecuatorianos podrán votar en la consulta popular con cédula, pasaporte o documento consular caducados

El CNE recordó que se podrá votar con cédula o pasaporte, incluso si están caducados.

A pocos días de la consulta popular y referéndum 2025, una pregunta recorre las redes y las conversaciones cotidianas: ¿se puede votar con la cédula caducada?

La duda no es menor, considerando que más de 13,9 millones de ecuatorianos, dentro y fuera del país, están convocados a participar este domingo 16 de noviembre. La respuesta oficial ya está sobre la mesa: sí, se puede.

Cédula o pasaporte, vigentes o caducados: todos son válidos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto presentando su cédula de identidad, pasaporte o documento de identidad consular, sin importar si están vigentes o caducados.

El único requisito, precisó el organismo, es que los datos personales y la fotografía sean legibles, de modo que los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) puedan verificar la identidad del elector.

Esta medida busca garantizar la participación de todos los votantes, incluso de quienes no lograron renovar su documento a tiempo.

📽️En entrevista con @tctelevision, el coordinador zonal 8 @anarvaez96, destacó "El @RegistroCivilec recuerda que, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Democracia, artículo 12, los ciudadanos pueden votar con cédula o pasaporte vigente o caducado". pic.twitter.com/01ea7froYr — Registro Civil Zona 8 (@RCivil_Zona8) November 12, 2025

Horarios de votación dentro y fuera del país

El CNE informó que la jornada electoral se desarrollará de 07:00 a 17:00 en el territorio nacional.

En el exterior, el proceso será de 09:00 a 19:00, según el huso horario de cada país.

Además, recordó que el voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 65 años, mientras que es opcional para jóvenes de 16 y 17 años, adultos mayores, miembros de la fuerza pública y personas con discapacidad.

