A días de iniciar la campaña electoral, organizaciones políticas afinan su ruta

Grupos de izquierda se unen en un solo frente. Las tiendas políticas preparan sus estrategias para alcanzar a los electores

Planificación. En la central de Unidad Popular, sus militantes se unen a elaborar los contenidos que difundirán y las frases que usarán en la campaña electoral.

En menos de dos semanas, varias organizaciones políticas y sociales comenzarán una maratón para convencer a la mayor cantidad de electores de que apoyen su consigna. Para eso, las 11 tiendas políticas tendrán 13 días, en los que se incluye un feriado.

Como el tiempo es corto, cuatro grupos políticos de izquierda decidieron unirse: Pachakutik, Partido Socialista Ecuatoriano, Centro Democrático y Unidad Popular. Además, invitaron a tres organizaciones sociales que también fueron calificadas por el Consejo Nacional Electoral para hacer campaña: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), así como grupos de la sociedad civil que se activaron a partir del paro nacional.

Estos últimos, afirma Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, están conformados por intelectuales, artistas, académicos y gente de barrio. “La idea es hacer un frente en común”, pero bajo una misma consigna, una frase que agrupe a todos los participantes de la plataforma unitaria, como la ha denominado Vallejo.

Como organización decidimos centrarnos en captar el electorado que está indeciso de sufragar por el ‘Sí’. Eitel Zambrano presidente de CREO

O “minga democrática”, como la llama Geovanni Atarihuana, presidente del movimiento Unidad Popular. Ellos proponen la campaña “No es no”. Aunque la idea es que todos vayan con una misma línea gráfica, la organización política ya está trabajando en “afinar la caja de contenidos para que la militancia esté preparada para debatir, los materiales propagandísticos para redes y los mensajes”.

Por su parte, Gustavo Larrea, presidente de Democracia Sí, comenta que su movimiento ha comenzado a conformar colectivos ciudadanos amplios para impulsar la campaña. Aunque espera hacer fuerza con las otras organizaciones políticas que apoyan el “No”, pero no con Revolución Ciudadana (RC).

Dos organizaciones no estarán en el frente

Sin embargo, Vallejo afirma que ni Democracia Sí ni RC han sido incorporados en esta unión de organizaciones. “En este proceso sugerimos hacer las cosas sin RC porque creemos que, incluso en términos de alcance, podemos llegar a más personas y no tener un doble discurso”. La plataforma será lanzada el 1 de noviembre, día en que empieza la campaña electoral.

Producción. En el edificio matriz de CREO se editan los materiales audiovisuales. Mathew Herrera

Estamos programando realizar asambleas y encuentros en barrios y universidades con diversos colectivos. Gustavo Larrea titular de Democracia Sí

Luis Miguel Quito, coordinador de Pachakutik en Guayas, comenta que, desde el 25 de octubre, el movimiento político y la Conaie empezarán a enfocarse en la campaña. Eso sin que signifique que vayan a dejar a un lado el paro nacional si hasta esa fecha no llegan a un acuerdo con el Gobierno.

Estrategia de CREO

Aunque estas organizaciones darán prioridad al contacto directo en todo el territorio nacional, Creando Oportunidades (CREO) priorizará más la comunicación de la campaña política en redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales, afirma Eitel Zambrano, titular del movimiento. Por ello, están trabajando en las cuñas y en las grabaciones para los materiales audiovisuales que emitirán en la esfera digital.

Por otro lado, Zambrano aseveró que solo han pensado hacer activaciones en las ciudades grandes. Eso, por “la particularidad de la campaña: 13 días, es una campaña muy corta. No te da espacio para hacer una campaña tradicional”. Sin embargo, están evaluando el impacto que tendrán con esas estrategias.

Documentos. En el portal digital del Consejo Nacional Electoral, los votantes pueden revisar las preguntas y los anexos sobre lo que decidirán el domingo 16 de noviembre de 2025.

