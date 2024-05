Diana Salazar vs. Ronny Aleaga, una disputa legal, personal y política

De lo penal a lo personal, de lo personal a lo político. Los señalamientos entre la fiscal de la nación, Diana Salazar, y el prófugo de la justicia y exasambleísta correísta, Ronny Aleaga, han cruzado la línea judicial para adentrarse en otras instancias que van más allá de lo político. Esto pese a las pruebas y todas las acusaciones que recaen sobre Aleaga, señalado por el Ministerio Público de integrar una red de delincuencia organizada que involucra a la política, grupos delictivos y la justicia ecuatoriana.

El pasado 15 de marzo, la fiscal Diana Salazar acusó de manera pública y ante la Corte Nacional de Justicia el rol que habría tenido Aleaga en un esquema de delincuencia organizada integrado por alrededor de 13 personas y al que llamó Metástasis.

Durante esa audiencia Salazar explicó que el exlegislador correísta Ronny Aleaga, quien está fuera del país desde diciembre de 2023, tenía como objetivo lograr la "impunidad" de los actores del grupo delincuencial, en su calidad de asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización.

De ahí en adelante, Aleaga ha contraatacado en varias ocasiones

Días después de que la fiscal de la nación presentara públicamente ante la justicia el rol de Aleaga en dicho esquema de corrupción, Aleaga apareció desde la clandestinidad para informar, a través de varios videos, sobre la supuesta relación cercana que tuvo con la fiscal de la nación. La misma que, a decir de él, le habría advertido de dicha investigación, en septiembre de 2023, para que él huyera: "Váyase del país, póngase a buen recaudo, es la única manera, ya después ve qué hacer".

Como prueba de lo dicho, en varios videos publicados en su cuenta personal de X, Aleaga aseguró tener 1.500 chats como prueba, los mismos que, según él, fueron periciados por una empresa estadounidense y entregados por su defensa ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Una relación cercana y chats que la fiscal, a titulo personal, aseguró no haber tenido con el prófugo de la justicia. Incluso, en un comunicado emitido por el Ministerio Público, se cuestionó las pericias realizadas a las supuestas conversaciones que Aleaga presumía tener, pues explicó que era "un error referirse a estos relatos como pericias, pues no cuentan con el trabajo ni aval de ningún perito".

Según la institución, los documentos tampoco cumplieron con la respectiva cadena de custodia del artefacto del que supuestamente se extrajo la información. En dicho comunicado también se exhortó a Aleaga, quien en los chat del caso Metástasis es identificado como alias El Ruso, a que se entregue a la justicia y se defienda en derecho.

Se mantuvo en silencio por unos días, hasta que un tema personal lo obligó a reaparecer

El 1 de mayo de 2024, Aleaga reapareció, pero no para entregarse o rendir cuentas a la justicia, sino para señalar a la fiscal Diana Salazar de manipular la ley para beneficiar "a los poderes más oscuros". Esto luego de que su exesposa lo acusara, ante la Embajada de Ecuador en Venezuela, de secuestrarla junto a la hija de ambos en el país vecino. Según Aleaga, quien pidió asilo en Venezuela, la fiscal de la nación estaría utilizando estrategias "perversas" para obstruir la justicia y evitar que él contribuya a esclarecer la verdad en un caso de gran relevancia nacional.

Una semana después, Aleaga intentó atacar nuevamente, esta vez falló

La fiscal General del Estado acudió el 13 de mayo de 2024 a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en Quito, en la que próximamente se tramitará su juicio político. En esta ocasión fue llamada por varios temas, y uno de ellos era para que explique sobre los avances de la investigación del caso León de Troya, por supuesto narcotráfico.

En el curso de su comparecencia, el legislador del correísmo, Lenin Barreto, solicitó que se lea un correo electrónico que llegó a la comisión con un pedido del exlegislador, y ahora prófugo de la justicia, Ronny Aleaga, para ser recibido en comisión general.

Esto generó reclamos de parte de los integrantes de la comisión que son parte de las bancadas del Partido Social Cristiano y Acción Democrática Nacional. En medio de los reclamos, la fiscal Salazar decidió abandonar la sala. Según dijo Salazar, con la presencia de Aleaga, se estaba buscando contaminar el caso Metástasis, donde el exasambleísta es procesado.

Una comparecencia desde la clandestinidad que no se pudo dar por fallas técnicas y por falta de quorum. No obstante, Aleaga apareció en su cuenta de X para arremeter contra la fiscal:

"Si supuestamente nuestros chats son falsos ¿Por qué no aprovechó la comisión Fiscalización y me desmentía? ¿Por qué se incomodó cuando se enteró que yo iba a participar en la sesión? Me dice prófugo y la que huye es usted ¿entonces? Sra. Diana Salazar esto no es un tema personal, de afectos o desafectos, es un tema de justicia, y el Ecuador entero se esta dando cuenta quien es usted", escribió el prófugo de la justicia en X.

