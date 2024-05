Oficialismo y correístas enfrentados por Ronny Aleaga y la fiscal

Los legisladores de la Comisión de Fiscalización expresaron posiciones contrapuestas en la sesión de este 13 de mayo de 2024 a raíz de la presencia virtual del exlegislador Ronny Aleaga en la comparecencia de la fiscal Diana Salazar.

Aleaga es investigado en el caso Metástasis y apareció en pantalla durante la sesión, luego de que la presidenta de la mesa legislativa, Pamela Aguirre, dio paso a que se lo reciba en comisión general. No obstante, no hubo pronunciamientos del exlegislador correísta porque Aguirre señaló fallas técnicas y suspendió la sesión. La fiscal ya había abandonado la sesión al no estar de acuerdo con que se reciba a un "prófugo de la justicia".

Los legisladores de ADN y del Partido Social Cristiano también salieron de la sesión.

Adriana García, de ADN, dijo que se retiraron porque no se cumplió con el debido proceso y señaló que no se debe dar espacio a personas que quieren tergiversar la información.

"No es la Comisión, es la presidenta de la Comisión la que ha decidido dar paso a este pedido que ingresa en medio de una sesión de comparecencia", aclaró el legislador Ramiro Vela.

Lenin Barreto, del correísmo, "en vez de hacer una pregunta, ingresa una moción de un pedido" para que se conozca la solicitud de Aleaga, criticó Vela.

Dijo que no están de acuerdo con eso porque lo consideran "un manejo arbitrario". Añadió que no se van a prestar para "este juego político".

Para el socialcristiano Lenin Rogel, no era conveniente mezclar las dos participaciones, la de la fiscal y la de Aleaga, al mismo tiempo. Calificó a lo sucedido como un show.

"No podemos ser tontos útiles para que maniobren en este sentido", refirió el oficialista César Umajinga.

Versión del correísmo

El correísmo aseguró que no convocaron a Aleaga. La legisladora Sofía Espín dijo que todos los comisionados recibieron un correo a las 09:10 de este lunes sobre la solicitud de comisión general de Aleaga.

"Quería comparecer en el punto tres, que no tiene que ver con el caso Metástasis que ha mencionado la fiscal, de que él no puede hablar porque está implicado. Él estaba interesado en hablar sobre filtración de información y otros puntos", refirió Espín para justificar la actuación de sus coidearios.

Aguirre aclaró que la Comisión puede dar paso a cualquier solicitud de comisión general aunque se presente a última hora. No se ha violado el procedimiento parlamentario, recalcó. El punto tres se refería a la confidencialidad y reserva, para lo cual si fue citada la fiscal, no estaba fuera de la necesidad que tenía la Comisión de la comparecencia de Salazar, añadió.

Ronald González se enfocó en cuestionar a la fiscal. Esta en reiteradas ocasiones señaló que a los legisladores no les compete realizar un control procesal, sino político, de los casos que investiga. "Hoy ha venido a muchachearnos y a subestimar el trabajo", mencionó González.

Juicio contra la fiscal

El juicio en contra del exministro del Interior, Juan Zapata, de encuentra en la fase para la aprobación del informe final.

Luego de la aprobación, este pasa al Pleno de la Asamblea Nacional y la Comisión tiene cinco días para calificar el juicio político a la fiscal.

"Teníamos como objetivo terminar el tema de León de Troya y La Madrina previo al juicio político, pero ya que la fiscal se ha levantado, vamos a analizar cómo retomamos los dos temas que son importantes", expresó Aguirre.

Debido a los plazos que tiene un juicio político, cree que se tramitará directamente el juicio. Aleaga consta como una de las pruebas testimoniales solicitadas por la legisladora Gissela Garzón, proponente del jucio.

"No le tengo miedo al juicio", pronunció Salazar durante su comparecencia.

