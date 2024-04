¿Por qué Signal ningunea a empresa que Aleaga usó para extraer chats?

En 2021, el fundador de Signal habló no también de la empresa que según Aleaga extrajo la información de su teléfono celular

Puede resultar confuso leer el nombre del fundador de Signal, Moxie Marlinspike, en un articulo que amplía información sobre la empresa que, según el exlegislador correísta y prófugo de la justicia, Ronny Aleaga, se encargó de extraer la información de su teléfono celular -que contiene supuestos chats entre él y la fiscal de la nación Diana Salazar. Sin embargo, al tratarse de una empresa que ofrece soluciones de ciberseguridad a gobiernos y empresas privadas de todo el mundo, la historia cobra sentido. Más aún cuando esta empresa, de origen Israelí, aseguró años atrás poder hackear la aplicación de mensajería instantánea Signal. Algo que no resultó tan eficaz, según Moxie.

Según los videos de Aleaga, la empresa encargada de hacer el reporte de extracción fue Cellebrite, la misma que según refirió el CEO de Signal, en un blog publicado en 2021, tiene herramientas 'estrellas' no tan fiables: "Los datos que el software de Cellebrite necesita extraer y mostrar son generados y controlados en última instancia por las aplicaciones del dispositivo, no por una fuente confiable, por lo que Cellebrite no puede hacer ninguna suposición sobre la corrección de los datos formateados. Este es el espacio en el que se originan prácticamente todas las vulnerabilidades de seguridad".

Pero eso no fue lo peor que pudo decir el CEO de Signal sobre la empresa que realizó habría firmado el reporte de extracción de información del celular de Ronny Aleaga. Habló de sus clientes y enlistó a regímenes autoritarios como el de Rusia, Venezuela, China y Bielorrusia; escuadrones de la muerte en Bangladesh; juntas militares en Myanmar; y usuarios que "buscan abusar y oprimir en Turquía, Emiratos Árabes Unidos y otros lugares", señaló Moxie.

Si bien Cellebrite fue la encargada, según Aleaga, de extraer la información, hay otra empresa con la que el exlegislador correísta respalda la veracidad de los supuestos chats entre él y la fiscal Salazar. Dijo, exactamente, que en total son 1.500 chats que han sido certificadas y periciadas por la compañía estadounidense Digital Forensics Now. Un informe que la defensa de Aleaga, Geovan Crespo, presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE), el pasado 3 de marzo, para que se inicie una investigación.

Sobre dicho informe pericial, el Ministerio Público respondió que "es un error referirse a estos relatos como pericias, pues no cuentan con el trabajo ni aval de ningún perito. Además, no se ha cumplido con la respectiva cadena de custodia del artefacto del que supuestamente se extrajo la información". Sin embargo, señaló que se investigará con la responsabilidad que la entidad precede.

