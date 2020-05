Diana Atamaint: "Hay muchos factores en contra del voto telemático"

Las elecciones de febrero de 2021 deben ajustarse a la normalidad que marca el coronavirus. El Consejo Nacional Electoral (CNE) debate una nueva modalidad que no viole la ley y esté dentro del presupuesto electoral, que ahora es de 123 millones de dólares, 22 millones menos que la cifra estimada en un inicio.

¿Cuál de las modalidades de votación que debate el CNE, en el marco de esta pandemia, es la más confiable y austera?

Hay una propuesta sobre la posibilidad de sufragar en diferentes días segmentando a la población... Esta tiene el respaldo legal y la legitimidad. La segunda opción es una forma híbrida: una parte de la población podría votar personalmente y la otra proporción hacerlo de forma telemática (a través de una computadora, tableta o teléfono móvil desde sus casas).

Pero hay desventajas...

Entre las mayores desventajas es el tiempo para implementar esta metodología. Uno: no tenemos nueve meses, para empezar. Tenemos solo hasta noviembre para que todo esté listo... Dos: eso significa que tenemos que entrar a una capacitación agresiva, intensiva a la población de cómo es el mecanismo de la votación y reciente reformas al Código de la Democracia. Eso significa recursos. No los tenemos. Es un efecto de cascada.

El 7 de febrero sigue siendo la fecha de la primera vuelta y el 11 de abril en el caso de una segunda.

Entonces van a necesitar más dinero para la organización de las próximas elecciones...

Aspiro a que no. Estamos reduciendo el presupuesto de aquellas actividades que antes se necesitaban y no serán posibles, por ejemplo las brigadas de cambios de domicilio. Eso significa dos millones de dólares de ahorro para el presupuesto, que ahora podrían ser utilizados para los kits sanitarios (para miembros de juntas receptoras del voto y otros).

Entiendo que la alternativa de dividir la votación en varios días es la más opcionada...

Hay muchos factores en contra del voto telemático... En países donde ya se ha practicado están retrocediendo al voto manual porque los ciudadanos no confían y sienten que pueden ser hackeados. Otro factor se refiere a la confianza de la sociedad. Los países donde se ha practicado, ha sido sobre la base de un acuerdo nacional. Si estas condiciones no se dan, no tenemos que nadar contra la corriente.

¿Cómo votarán las personas que para la fecha de las elecciones sean casos confirmados de COVID-19?

Trabajaremos con los Comités de Operaciones de Emergencias Cantonales y Provinciales. Ellos tienen la información de en qué comunidades, en qué parroquias hay mayor número de contagiados y se encuentran en aislamiento o están con sospechas. Además, podemos eximirlos de las multas porque no pueden salir a votar. Es una propuesta que estamos pensando.

Hemos tenido tres o cuatro funcionarios en aislamiento y lamentablemente uno ha fallecido.

Las elecciones primarias son un proceso en el que las organizaciones políticas deben estar trabajando. Son masivos, por lo que no podrán realizarse. Existe un antecedente de la aceptación de una candidatura de manera virtual, la del expresidente Abdalá Bucaram, para los comicios de 2013. Esta fue negada, precisamente porque se realizó de manera virtual. Si la ley no lo permite, ¿cómo se hará ahora?

Tendremos que buscar una manera que no vaya en contra de la ley y buscar los mecanismos en el reglamento. Buscaremos la manera de que esté presente uno de los funcionarios del CNE para que dé fe de aquello. No podremos confirmar la presencia del candidato en algún sitio específico.

Una reforma en ese sentido podría facilitar que el expresidente Rafael Correa acepte una eventual candidatura a la Vicepresidencia desde el exterior...

Correa y cualquier persona que no tenga sentencia ejecutoriada (a la fecha de inscripción de la candidatura) y no se le hayan quitado los derechos políticos puede ser candidato. En el caso del expresidente Correa, sabemos que por impedimento legal no puede postularse para la Presidencia, pero podría para la Vicepresidencia, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de los derechos políticos y lo que se determina en la Constitución. Si no tiene impedimento, puede; si tiene impedimento, no puede. Sea quien sea, Correa o cualquier candidato.

También está la inscripción de organizaciones políticas nuevas. Muchas en proceso de recolección de firmas, que no pueden realizar por la pandemia. ¿Qué pasará?

Tenemos plazos máximos para la personería jurídica a nuevas organizaciones. Si no cumplen, lamentablemente no podemos dar el reconocimiento. No podrán participar si no califican. Es una cuestión de fuerza mayor. La sociedad debe entender, pero compensaremos todo este tiempo que es por fuerza mayor para que se le amplíe a futuro.