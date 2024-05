Día del Trabajo: ¿sirven las marchas? Así se puede reivindicar la lucha

Analistas señalan que los sindicatos no cumplen la totalidad de su rol. La política ha contaminado la lucha laboral

Las centrales sindicales y sus filiales salieron este 1 de mayo de 2024 a las calles de Ecuador para su tradicional marcha por el Día del Trabajo. Aunque la fecha conmemora las conquistas laborales y representa un grito para las que aún faltan, el eco de la lucha se ha ido perdiendo.

Esto lo pudo constatar EXPRESO durante las marchas realizadas en Guayaquil y Quito, donde los dirigentes de las centrales sindicales compartieron escenario con las cabezas de partidos políticos, enfocando sus discursos en su antipatía con el Gobierno y los resultados del referéndum y consulta popular del 21 de abril de 2024.

“Le dimos donde más le duele al Gobierno, en las dos preguntas que pretendían instaurar la esclavitud moderna y beneficiar a las grandes compañías mineras y petroleras”, dijo en Guayaquil el dirigente social del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y exasambleísta Jorge Escala, durante la marcha.

En Quito, por otra parte, Geovanni Atarihuana, director nacional del partido Unidad Popular, aprovechó el Día del Trabajo para enviar un mensaje al presidente Daniel Noboa: “Estamos aquí para decirle que no queremos más apagones, que reclamamos seguridad, empleo con salario digno, le decimos no a la elevación de los precios de los combustibles, no a las privatizaciones. Y vamos a defender el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social)”.

La incursión sin límites de la política en la histórica lucha de los trabajadores, aunque tiene una estrecha relación, distorsiona los objetivos que persigue la fecha y desvaloriza las muestras de lucha, como las marchas, señala el activista social y exasambleísta Henry Llanes.

(La política) ha debilitado mucho a la lucha de los trabajadores. Debe ser propositiva. Henry Llanes Activista social y exasambleísta

“(La politización) ha debilitado mucho a la lucha de los trabajadores”, comentó y acotó que el verdadero activismo por los derechos labores, además de exigir, debería estar acompañado de estudios o propuestas que representen una alternativa viable para los legítimos reclamos de la clase trabajadora.

Para Llanes, la actitud propositiva es una parte fundamental del rol que deberían cumplir las centrales sindicales, pero que “la tienen abandonada” y, por el contrario, han dedicado sus esfuerzos a sus exigencias al Gobierno de turno, sin que estas estén acompañadas de propuestas concretas y realizables.

Por su parte, los dirigentes de las centrales sindicales defienden sus acciones. Para José Villavicencio, presidente del FUT, que encabezó la marcha en la capital, sus exigencias son para que “(este y los Gobiernos que vengan) entiendan que el país requiere soluciones a corto, mediano y a largo plazo”.

El dirigente también señaló que el ‘grito’ de la clase trabajadora del país es para la Asamblea Nacional y sus legisladores, quienes tienen “que dedicarse a legislar y fiscalizar en favor de los ecuatorianos, no seguir actuando en favor de beneficios personales, económicos y políticos”.

En Quito, la marcha registró enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional. RENE FRAGA

En la marcha de Quito hubo incidentes porque los trabajadores intentaron forzar las vallas metálicas para avanzar a la plaza de San Francisco, como años anteriores, pero personal policial lo impidió. “Es el Gobierno nacional el que ha demostrado tener miedo y ha impedido el acceso para que podamos concentrarnos desde ahí y demandar desde ese sitio el derecho a políticas en favor del pueblo ecuatoriano. Noboa le tiene miedo al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores. Vamos a seguir organizándonos”, expresó Nelson Erazo, presidente del Frente Popular.

Richard Gómez, vocal del Consejo Directivo del IESS y presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por otra parte, sostiene que fechas como el Día del Trabajo no son solo una tradición de conmemoración, sino un momento donde los trabajadores se movilizan para exigir ciertas demandas.

“Por ejemplo, desde el año pasado (2023) la CUT exige más seguridad, que los militares estén en las calles y también fue una exigencia de la ciudadanía en su conjunto. Al final, se ha logrado hacer el cambio”, sostuvo Gómez, quien aprovechó para hacer nuevos pedidos.

“Ahora las exigencias han cambiado”, siguió. La CUT solicita al presidente Daniel Noboa que disponga al Ministerio de Trabajo que active el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios como mecanismo de acuerdo tripartito para que se generen políticas laborales que ayuden a mejorar el empleo.

Durante la marcha, Gómez también señaló que “la clase obrera siempre ha sido aislada de los procesos de diálogo y de participación para buscar consensos en las soluciones para las crisis del Ecuador” y hasta dio su lectura de los resultados del referéndum y consulta popular 2024 del 21 de abril de 2024.

“Los trabajadores del país rechazaron las preguntas del presidente, pero no creo que haya sido un castigo a la gestión de él, sino que eran preguntas que traían mucha incertidumbre y que se trataron de una mala manera”, acotó Gómez en la marcha de la CUT por el Día del Trabajo en Guayaquil.

No bastan las marchas. Por eso preparamos una agenda legislativa en la Asamblea. Marcela Arellano Presidenta del CEOSL.

Por otra parte, como respuesta al pedido de Llanes, Marcela Arellano, presidenta de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), señaló que, además de exigir la creación de políticas públicas, ellos también son parte de la solución con proyectos de ley.

“Estamos planteando una agenda legislativa que asegure el fortalecimiento de la organización sindical, como garante de derechos. Donde hay sindicatos, hay cumplimiento efectivo de derechos. Donde no los hay, hay evasión de derechos”, señaló Arellano.

En línea con lo dicho por Llanes, Arellano hizo hincapié en que “es verdad que no solo basta con una marcha” y que, por ello, la Ceosl trabaja en proyectos de ley por iniciativa legislativa sobre el fortalecimiento de la organización sindical y el sistema de inspecciones laborales. Dijo que los mismos esperan terminarlos y presentarlos este mayo de 2024.

En cambio, para el exministro de Trabajo, Andrés Isch, las consignas y la manera de expresarse de los trabajadores en las calles “es absolutamente legítima y de su exclusiva decisión, es su día y es un día conmemorativo”. Cree que hay otros espacios idóneos para alcanzar acuerdos o cambios que se necesitan y donde estén representantes de trabajadores, empleadores, autoridades y desempleados.

En las marchas hubo mensajes políticos en rechazo al gobierno de Daniel Noboa. HENRY LAPO

Sobre la propuesta de Gómez para activar el Consejo de Salarios, dijo que ese es un espacio importante, pero que no debe ser el único porque no están representados todos los ciudadanos que merecen ser escuchados alrededor de las políticas laborales.

“Sería muy sano si es que en algún momento llegan a estar representantes de los desempleados o de trabajadores informales y, por cuenta propia, grupos que han tenido históricamente condiciones menos favorables en el empleo, como jóvenes y mujeres sin ser parte de un gremio”, enfatizó.

El exministro considera que las organizaciones sindicales y clasistas deberían buscar espacios no tradicionales de conversación con otros sectores porque “son los principales necesitados de que la política laboral sea una política que, sobre todo, genere empleo y oportunidades”.

