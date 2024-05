Los apagones y el IVA al 15% merman las ventas de abril

El comercio ha pasado por un mes complicado. Este 1 de mayo se cumplen 30 días desde que entró en vigencia el aumento del 12 al 15 % del impuesto al valor agregado (IVA), medida que varios sectores ya pronosticaban que afectaría a sus ventas, y, en efecto, las ventas bajaron, pero no solo por el aumento de este tributo. Los apagones también marcaron las ventas y afluencia de clientes en los comercios.

Para negocios grandes como Cresa Retail -marca que maneja Crecos, almacenes Japón y Orve Hogar-, estos dos factores resultaron en más pérdidas de las pronosticadas. Según su gerente comercial, Andrés Salame, tuvieron una reducción del 15 % en su facturación, esto en relación con abril de 2023.

Explica que sus ventas de marzo fueron altas, pero esto porque los clientes se adelantaron al incremento del impuesto. En cuanto a los ceses de energía, detalla que no todas sus sucursales fueron afectadas, al estar en centros comerciales con generador, pero otros no contaban con estos elementos, resultando en su actual baja en ventas al no contar con vías de pago o atención para probar determinados artículos eléctricos.

Ahora, su estrategia apunta a festividades como el Día de la Madre, para recuperar o, al menos, estabilizar sus ingresos.

De igual manera, Marlon Hidalgo, gerente de Kosem, marca de venta de maquinarias, accesorios y repuestos de maquinarias textiles, espera que el Día de la Madre genere un aumento en sus ventas.

Hidalgo explica que el IVA ha repercutido, pero su negocio ya ha experimentado bajas por la situación de inseguridad en la ciudad, “y ahora con los gastos realizados en marzo, y los nuevos valores, la ciudadanía se guarda un poco en sus consumos”, asevera.

Afectación La falta de energía frena a los usuarios de comprar. Además, está la incapacidad de aceptar otros métodos de pago.



Asimismo, el resto de locales experimentó bajas en ventas de hasta 40 % en esta temporada. En cuanto a las razones, todos coincidieron que la crisis energética y el valor adicional al impuesto mermaron la afluencia de su clientela.

La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) espera que el panorama sea el mismo a 2016, cuando incrementó el valor del IVA al 14 %, teniendo afectaciones similares.

Sin embargo, Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG, no atribuye únicamente un posible decrecimiento en ventas a la subida de precios, sino también a los apagones.

Cortes. Los ceses de energía dejaron a varios comercios sin la posibilidad de atender a los ciudadanos interesados en asistir a sus locales. JOFFRE FLORES

“Es incorrecto hablar de pérdidas solo por el IVA, pues se juntó este mes el tema de los apagones, lo cual tiene mucha mayor incidencia que el incremento de precios de productos”, alega.

Este pronóstico no es algo nuevo, ni algo inesperado, así como ya contó EXPRESO a inicios de abril, el sector comercial experimentó en marzo un aumento en ventas porque los usuarios quisieron evitar adquirir productos con precios más grandes. Razón por la que se pronosticó que sus ventas lleguen a caer hasta un 15 % para abril.

La cifra subió un poco más de lo esperado por la crisis energética, según pudo constatar un equipo periodístico de este Diario.

Para Cristian Castillo, jefe de tienda de Computron, de la sucursal de la avenida 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil, abril registró una disminución del 40 % en sus ventas.

Hasta 40 % en perdidas Ese ha sido el valor máximo en pérdidas que han registrado los comercios de la ciudad.



“El IVA ya nos iba mostrando una tendencia a la baja de nuestra afluencia, pero los apagones les daba la percepción a los clientes de que no podíamos atender. Podemos facturar en cosas pequeñas, pero compras más grandes durante los cortes resulta un poco más complicado, por más que tengamos una batería de respaldo. Eso termina alejando a los ciudadanos, y haciéndolos pensar más de una vez si comprar aquí o no”, comenta.

Verónica Gómez, asesora comercial de Almacenes España, explica que han tenido una reducción del 20 % en sus ventas en relación con febrero. Además del incremento de valores y ceses de energía, agrega que la temporada escolar también repercutió en las ventas de este mes.

“La época escolar y los gastos del mes pasado, todo esto ha hecho que la gente no se acerque a las tiendas a comprar nuevos electrodomésticos”, comenta Gómez.

Sin embargo, para otros negocios, la situación no ha sido tan desalentadora. El administrador de la sucursal de la avenida 9 de Octubre de Comandato, Aurelio Castillo, explicó que ni el IVA ni los apagones frenaron sus ventas.

Esto lo atribuye a sus medidas para evitar reducciones de venta. “Nosotros contamos con generadores para evitar que los apagones ahuyenten la clientela. Y para abril, nosotros asumimos el 3 % adicional para que los clientes no paren de venir. Nos ayudó mucho y hemos logrado mantener nuestras ventas igual que el año pasado”, indica Castillo, que no ha mermado su flujo comercial.

