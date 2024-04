El calor y aparatos defectuosos causan planillas infladas, aseguró Roberto Luque

Durante la rueda de prensa que dio el ministro de Energía y Minas, Roberto Luque, atribuyó el aumento del valor de las planillas a dos causas en concreto: el incremento del consumo promedio y aparatos eléctricos que tienen daños en su sistema.

La ciudadanía reportó esta semana que los valores de sus planillas eléctricas tuvieron un aumento repentino en sus costos a pagar. Unos aseguran que han llegado a ser el triple de lo que pagaron el mes pasado.

Ante esta situación, el ministro precisó durante su rueda de prensa del 25 de abril que cometió una equivocación al hablar de los días en que la Empresa Eléctrica mide las planillas. Rectificó que sí incluyen los días de marzo y abril, no solo de marzo.

Te invitamos a leer: El Hospital Teodoro Maldonado tiene un segundo gerente en solo cuatro meses

Por otra parte, aseguró que el consumo promedio de la parroquia Tarqui, que comprende los barrios de Guayaquil, tuvo un incremento. Según el funcionario, este pasó de 300 kilovatios/hora en marzo, a 330 kilovatios/hora para este mes. Además, explicó que, al pasar del umbral de los 300 kilovatios hora, entra en una nueva categoría de precios, una de las razones a las que asegura, subió el valor de las planillas.

Otro motivo habría sido la deficiencia de los aparatos que se venden en el mercado, los que consumen más energía, según Luque.

Puse de ejemplo aparatos electrónicos como los aires acondicionados, que durante las temporadas de calor realizan mayor esfuerzo para funcionar, por ende consumiendo más energía.

En cuanto a los pedidos de la ciudadanía para tratar estos casos de aumento descomunal, expresó que “tendremos que confiar en los medidores que tenemos”.

La Defensoría del Pueblo registra 183 denuncias por aumento de planillas Leer más

Con esta nueva declaratoria, la comunidad se mostró contrariada e indignada debido a que la respuesta que dan por estos altos valores no les parece justificados.

“Yo no paso en casa y me cobraron 20 dólares más. No entiendo cómo dicen que es el calor, y ahora que hasta mis electrónicos los que hicieron que suba el doble mi planilla. Esto es un robo y no lo quieren admitir”, denuncia María Isabel Fernández, moradora de Sauces 8, norte de la urbe.

(¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!)