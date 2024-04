Los cortes mueven el negocio de alquiler de generadores

Comercios los necesitan para no parar y su costo por mes llega a 3.800 dólares. Se busca compensar con promociones

Los cortes de luz obligan a los comercios de Guayaquil a cambiar su acercamiento al cliente. Hay marcas que se han volcado a comprar equipos de generación eléctrica, otros colocan ofertas durante los horarios de corte y algunos incluso alquilan generadores por un mes para atender con total normalidad a su clientela.

La crisis energética que experimenta Ecuador ya lleva más de 15 días y por ahora no tiene fecha para que concluya, según el propio Gobierno, dejando pérdidas de hasta el 50 % en la facturación de los negocios del Puerto Principal.

Para reducir estos golpes y atraer clientela, los negocios toman distintas ‘rutas’ para sacar a flote sus ventas. Locales como Pepe Pez en Los Ceibos y La Costeñita en Aventura Plaza, cerca de la intersección entre Las Monjas y la Carlos Julio Arosemena, han optado por alquilar un generador eléctrico para continuar con sus operaciones habituales en medio de la incertidumbre de saber cuáles son los horarios de los apagones.

Para Michael Castañeda, administrador de Pepe Pez, ante los cortes que experimentan a diario de hasta cuatro horas en la tarde (horario con mayor afluencia de clientes), se han visto obligados a alquilar generadores, tanto para continuar con su producción habitual como para tener habilitados sus sistemas de pagos y ofrecer comodidades al usuario, como el aire acondicionado.

Desde el 10 de abril que se evidenciaron con más intensidad los cortes, negocios reportan perdidas del 50 % en su facturación.



“Por la zona en que estamos, muchos clientes acostumbran a pagar con tarjeta. Y la falta de aire acondicionado, con el calor de Guayaquil, los aleja de venir”, asegura.

Castañeda indica que además de invertir en el generador, también han buscado conquistar clientes con promociones de sus platillos durante estas fechas de cortes, y atraer tanto a los usuarios que buscan distraerse como a quienes se ven obligados a realizar teletrabajo y necesitan buscar un lugar con internet.

Asimismo Jussy Zurita, dueña de La Costeñita, concuerda en que el generador les ha permitido recuperar parte de su clientela habitual y aplicar sus métodos de pago, los cuales se vieron mermados por los cortes de luz.

Ella explica que su principal horario de atención son las mañanas y tardes, y los apagones en su sector se deban sobre todo en estos horarios justamente, por lo que sus ventas se redujeron de manera abismal, asegura.

“La semana pasada incluso tuvimos que reducir nuestro menú porque no había cómo cocinar. Y cuando trajimos instrumentos para cocinar, generaban humo y los extractores no funcionaban, los mismos clientes salían quemados del local. Nos tocó solo preparar cosas que no necesitaban de mayor cocción”, relata.

Hay locales que están aplicando otras alternativas, como ofrecer cortesías o promociones durante los horarios de cortes de luz

Ahora ambos locales están pagando un servicio para continuar con energía que les cuesta al mes 3.800 dólares.

A decir de Isaías Intriago, dueño de Generadores Xpress, marca que se dedica al alquiler y venta de generadores, la oferta es variada, “depende de la potencia y el tiempo que el usuario quiera”.

Por poner un ejemplo, un generador de 100 kilovatios (que ha sido la medida más cotizada por esta situación) por día cuesta 250 dólares, y el mes está en 3.800 dólares, aunque hay cargas más bajas, como de 5 kilovatios.

Intriago revela que su facturación se sextuplicó en relación al mes pasado. Explica que actualmente sus principales clientes son marcas de restaurantes o locales de venta de distintos productos, donde creció exponencialmente la demanda de sus servicios.

En el caso del local Pan Baguette, ofrece cortesías variadas que van desde cupcakes a bebidas como jugos o gaseosas con hielo, para mantener a su clientela sin molestias ni incomodidad durante los cortes, explica la supervisora de la sucursal de Garzocentro, Ketty Vera.

Ella señala que además, otra acción que han tomado en el resto de sus sucursales es equiparlas con equipo que no requiera de electricidad, como cocinas a gas. “Y se ha buscado comprar ventiladores a pilas para cada mesa que tenemos y que los clientes no pasen con calor durante los apagones; pero ha sido complicado, a donde sea que vaya, resulta que se agotaron”, cuenta Vera.

Mientras que otros negocios como la distribuidora de lámparas Decolight, ubicada en la segunda etapa de la Garzota, optaron por otras medidas a falta de presupuesto para instalar generadores para contar con energía cuando los clientes quieren probar las lámparas.

Explican que para dar ‘garantías’ de su funcionalidad, graban videos de cada producto en venta, para que el cliente tenga ‘más seguridad’ de que los artículos trabajan correctamente.

