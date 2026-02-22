Desprendimiento de techo en Unidad Judicial de Jama obliga a audiencias virtuales

No se registraron heridos; el inmueble es arrendado y será sometido a evaluación técnica

En septiembre de 2024, la Judicatura de Manabí arrendó el inmueble para la Unidad Judicial Multicompetente de Jama.

El Consejo de la Judicatura (CJ) informó que una parte del techo de la sala de audiencias de la Unidad Judicial del cantón Jama se desprendió este 22 de febrero de 2026, incidente que dejó solo daños materiales y ninguna persona herida. La institución indicó que la situación fue atendida de forma inmediata y que el evento quedó bajo control.

Te puede interesar: Judicatura solicita al Consejo de Participación un reemplazo para Mario Godoy)

Según el comunicado oficial, el área afectada corresponde a la sala donde funciona la dependencia judicial, ubicada en un inmueble arrendado. Tras el hecho, se ejecutó el retiro oportuno de escombros y se dispuso que el propietario del predio realice una evaluación técnica para definir las reparaciones necesarias y su plazo de intervención.

Mientras se desarrollan los trabajos en la infraestructura, el CJ resolvió dos medidas para garantizar la continuidad del servicio de justicia en el cantón:

Traslado temporal del personal judicial que labora en el espacio afectado.

Audiencias telemáticas como mecanismo transitorio hasta que culminen las labores de recuperación del techo.

El pasado 18 de febrero, tras la destitución de Mario Godoy y la inhabilitación de Alexandra Villacís encargó a la presidencia a Damián Larco. Consejo de la Judicatura

Aún no hay fecha ´para el inicio de la obra

El órgano administrativo señaló que mantiene seguimiento permanente del caso, con el objetivo de asegurar condiciones adecuadas de funcionamiento en la dependencia una vez que se complete la evaluación y reparación del daño. No se detallaron fechas para el inicio de la obra ni costos estimados de la intervención.

(Te invitamos a leer: Caso Mueble Fino: Audiencia contra la jueza Nubia Vera se retoma el 23 de febrero)

Ocho días de silencio judicial en caso de Alexandra Villacís Leer más

Para los usuarios del sistema judicial en Jama y sus alrededores, las audiencias programadas podrían ajustarse a formato virtual o reubicarse, por lo que se recomienda verificar las notificaciones y permanecer atentos a los canales oficiales del Consejo de la Judicatura ante eventuales cambios de horario o sede.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado sobre afectaciones estructurales adicionales en otras áreas del edificio ni sobre suspensión total de servicios en la Unidad Judicial del cantón. La causa específica del desprendimiento no fue precisada en el comunicado.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ