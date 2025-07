¿Qué pasará con la leche y cultivos tras los deslaves que aíslan a Patate y Baños?

Hipatia Iglesias se levanta todos los días a las cuatro de la mañana. Su rutina está marcada por la tierra y el reloj biológico del ganado. Sin embargo, desde hace más de una semana, su jornada termina con frustración: los 40 litros de leche que produce no pueden salir de su finca en El Triunfo, parroquia rural de Patate, debido a los deslaves que arrasaron la vía.

“Antes al menos podíamos cargar en canastas, ahora ni los burros pasan”, dijo con impotencia. Como ella, decenas de agricultores están atrapados por la emergencia vial que afecta a las zonas rurales de Baños y Patate. Las lluvias, inusualmente intensas desde inicios de julio, han provocado aludes de lodo y rocas que bloquean caminos y arrasan todo a su paso.

Producción agrícola en riesgo: pérdidas en hortalizas y frutas

El invierno no ha dado tregua y, con él, la vida en el campo se ha paralizado. En Lligua, parroquia de Baños, la situación es similar. Ángel Moreno, productor de hortalizas, relató cómo su inversión de tomates, lechugas y duraznos se pudre en las huertas. “Las frutas ya no llegan frescas. Y si llegan, no valen nada. Nos duele más perder así”, lamentó.

Según informes del COE Provincial, los sectores más afectados son El Triunfo, Vizcaya, Ulba, Lligua, Pititig, La Merced, El Puyal, Río Blanco y El Corazón. En El Triunfo, la conexión con Baños por Vizcaya quedó completamente interrumpida. En Lligua, la pérdida de masa asfáltica obligó al cierre total de la vía principal.

Autoridades priorizan zonas productivas ante la emergencia vial

El alcalde de Patate, Hernán Medina, confirmó que el invierno ha causado daños severos en su cantón. “Hay zonas donde simplemente ya no hay camino. Estamos priorizando el acceso a sectores productivos”.

Las maquinarias del GAD de Patate y Baños y de la Prefectura trabajan sin descanso. En El Triunfo, la comunidad de Morogacho se ha organizado para despejar el lodo que cubre el tramo conocido como Las Fritadas, un punto vital para la conexión con Baños.

Lluvias arrasan avances y se declara emergencia vial en Tungurahua

El lunes, las labores de reapertura avanzaban en la Y de Vizcaya, pero esa misma noche nuevas lluvias sepultaron todo el trabajo realizado. El prefecto de Tungurahua, Manuel Caizabanda, recorrió las zonas críticas y declaró la emergencia vial provincial. “Esto nos permitirá redireccionar recursos para garantizar la conectividad y seguridad de las comunidades. Hay 30 puntos críticos que necesitan atención urgente”, indicó.

Por su parte, el alcalde de Baños, Marlon Guevara, aclaró que la declaratoria de emergencia se aplica en las zonas rurales. “Aunque el acceso principal Ambato-Baños-Puyo está operativo y los turistas pueden llegar con normalidad, las comunidades campesinas están aisladas. Nos preocupa la economía agrícola”.

El paisaje cambia y la producción lechera se vuelve insostenible

Hugo Paredes, director de Vías del Gobierno Provincial, explicó que la fuerza de la naturaleza ha transformado por completo el paisaje. “Han brotado cascadas, manantiales y vertientes donde nunca se vieron. Hay tramos entre Ulba y El Triunfo que han quedado completamente cerrados. En 22 años no habíamos visto estos cambios”.

El funcionario manifestó que El Triunfo produce alrededor de 10 mil litros de leche al día, y que mantener esa producción sin vías es insostenible. “Es una zona dinámica, con conexión hacia Vizcaya y Baños. El corte afecta la finca hasta el mercado”, enfatizó Paredes.

