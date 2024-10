¿Por qué decorar con cuerpos colgados en Halloween causa rechazo en Ecuador?

En Ecuador, la tradición de decorar para Halloween ha comenzado a ganar popularidad, pero ciertos adornos pueden resultar inapropiados y hasta insensibles en un país que enfrenta una creciente ola de violencia.

Este lunes 21 de octubre, un local comercial junto a una gasolinera en la avenida Carlos Julio Arosemena, en Guayaquil, sorprendió a sus clientes con una decoración que simulaba personas colgadas en la entrada. Además de los muñecos, la fachada estaba adornada con cintas de 'peligro' y manchas rojas que simulaban sangre. La respuesta negativa de los clientes no se hizo esperar, y la tienda se vio obligada a retirar los elementos tras la alarma que causaron.

Este tipo de decoraciones, aunque pensadas para la celebración de Halloween, evocan recuerdos dolorosos para un país que ha vivido escenas similares en la vida real. El caso más resonante ocurrió el 14 de febrero de 2022, cuando dos cuerpos sin vida aparecieron colgados del puente peatonal de ingreso a la ciudad de Durán, en la provincia de Guayas. Los cadáveres de los hombres estaban atados de manos y pies, con sus cabezas cubiertas por cintas. El personal del Cuerpo de Bomberos de Durán retiró los cuerpos, en un hecho que recorrió los titulares internacionales.

Una realidad que se repite en el país

El 31 de octubre de 2022, otro macabro hallazgo se produjo en la provincia de Esmeraldas, donde dos cuerpos fueron encontrados colgados en un puente peatonal del sector de la Inmaculada. Esta escena impactó a los residentes, que recordaron sucesos similares en otras provincias. En 2023, en Orellana, la policía encontró dos cuerpos colgados de un puente cerca del río Payamino, uno de ellos de nacionalidad colombiana. La repetición de estas escenas en diferentes rincones del país ha dejado una cicatriz profunda en la memoria de los ecuatorianos.

¿Por qué estas decoraciones no son adecuadas en Ecuador?

El creciente índice de violencia en Ecuador convierte a las decoraciones que simulan cuerpos colgados en una fuente de controversia. La decoración en la gasolinera de Guayaquil no es la primera que causa revuelo. En 2022, en el Malecón 2000, en el centro de Guayaquil, unos monigotes con apariencia de cadáveres humanos alarmaron a los visitantes. La escena, que formaba parte de la promoción de una casa de terror llamada "La Casa Infernal", fue denunciada por ciudadanos que, inicialmente, creyeron que se trataba de cuerpos reales. Ante la indignación y el malentendido, la Fundación Malecón 2000 decidió retirar los muñecos.

El impacto emocional en la ciudadanía

En un país donde la violencia es una realidad cotidiana, el uso de elementos decorativos que simulen muertes violentas no solo resulta de mal gusto, sino que también puede causar temor y angustia en la población.

'Espero esas decoraciones no las pongan en zonas peligrosas como Durán. Pero es que no entiendo en qué cabeza creen que es buena idea. ¿Tanto costaba poner solo calaveras? O un murciélago gigante por último, no esos muñecos colgados'', apina Emilio Galarza, estudiante universitario.

Un llamado a la sensibilidad

La festividad de Halloween es vista por muchos como una oportunidad de diversión, pero en un contexto social marcado por la inseguridad y la violencia, la elección de las decoraciones adquiere una dimensión diferente.

En Ecuador, el debate sobre qué es apropiado o no, está lejos de concluir, pero lo que queda claro es que las decoraciones que imiten escenarios violentos no son la mejor opción.

