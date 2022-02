A las 02:05 del lunes 14 de febrero se reportó en el ECU-911 la primera llamada telefónica que alertaba de dos cuerpos guindados en el puente de Durán, luego de este aviso, se revisó el material y se dieron cuenta de que no se grabó a quienes participaron en el hecho.

Ronald Tamayo, director del ECU-911 Samborondón, explicó a Diario EXPRESO que inmediatamente se avisó a la Policía Nacional y que en un tiempo de aproximado de 7 minutos los uniformados ya estaban en el sitio. Pero al verificar el material la cámara estaba en modo “paneo automático” y no había rastro de los sospechosos.

“El hecho en sí no se grabó, nosotros calculamos que más o menos fue en un minuto y medio porque cuando hace el primer paneo y pasa por el puente, no se detecta nada, la cámara regresa al 01:30 nuevamente al puente y ya se logra ver a los cuerpos colgados, ese es el rango de tiempo en el que los delincuentes actuaron”.

Esta teoría no es compartida por expertos en seguridad, ya que aseguran que el peso de un cadáver no permitiría que fuese una acción tan rápida sin incluir la subida al paso elevado y las pistas alrededor de la escena.

“Tendrían que mostrar ese vídeo para creerlo, porque el cuerpo que estaba arriba, yo le calculo que pesaría 200 libras y agregue que al ser inerte es más difícil su movilización, el otro casi que se les cae. Además que tiene que ser siquiera tres personas para cargar cada cuerpo ¿dónde está el registro de los carros estacionados en el sitio que los espere o que arranque?”, expuso Nelson Yépez, experto en seguridad y en analítica de vídeo.

Solo subir las escaleras son 6 minutos mínimo, ni con montacargas y es un paso elevado

Nelson yépez, Experto en seguridad.

Por su parte, John Garaycoa agrega que a este tipo de personas no les interesa si son grabadas o no, sin contar que ellas no pueden visualizar si la cámara las está apuntando o está en movimiento.

“Creería yo que están mintiendo porque el delincuente no va a estar viendo en qué momento va a moverse la cámara para actuar. O sea, eso es muchísima suerte, porque el aparato tiene un cristal que no permite ver adónde está enfocando el lente, son cámaras tipo domo”.

En relación a los avances de la investigación la Policía Nacional se limitó a decir que “en el momento que hayan resultados o detenciones se informará del hecho”. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no había realizado el pedido formal de los vídeos al ECU-911.

Para Guayas existen 1.800 cámaras de vigilancia, incluidas las del sistema municipal. En Guayaquil hay 1.100 aparatos y para Durán 76, las sobrantes para el resto de la provincia.

Datos

Acciones

Carlos Cabrera, comandante de la Policía Nacional, señaló que las dos personas tenían antecedentes: uno fue detenido en el extranjero por tráfico de droga al haber participado como “mula”. Mientras que la otra víctima registra un proceso en 2015 por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización.

Territorio

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señaló que se realizará “otro tipo de intervención que no se han hecho hasta el momento” sin explicar cuáles serán. Semanas atrás, dijo que estarían preparados para las respuestas. La noche del lunes apuntó que responderán “independientemente de la reacción que tengan”.

Antecedentes

El gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, señaló que en el cantón Durán se intensificarán los operativos y que se “hará intervenciones” en esa ciudad “con nuevas estrategias”.

Se maneja la hipótesis de que en la ciudad existe una disputa del poder para la venta de droga.