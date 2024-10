Tienda de una gasolinera amanece con "muñecos colgados" en Guayaquil

Como una “falta de respeto” catalogaron varios ciudadanos la forma en que una tienda de conveniencias ubicada en una gasolinera de Guayaquil anticipó la celebración de Halloween el próximo 31 de octubre.

La mañana de este lunes 21 de octubre, un local comercial junto a la gasolinera ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena recibió a sus clientes con muñecos colgados en su entrada y varias cintas de ‘peligro’ en la puerta, que podrían simular personas ahorcadas.

En el sitio también habían manchas rojas que simulaban ser de sangre una supuesta bruja y otros elementos que pretendían anticipar la llegada de esta fiesta estadounidense.

“Esto es una falta de respeto. Con la situación de inseguridad que vive Guayaquil, es como burlarse de nosotros. No deben hacer eso”, comentó David Angulo, quien pasó por el sitio la mañana de este lunes y se alarmó por lo que vio.

La ciudadanía rechazó este tipo de actos

Jaime Delgado asegura que esta clase de “bromas” podría causar más de un susto a las personas. “Imagínense alguien que sufre del corazón. Ve eso de lejos y puede pensar que es real. Las empresas serias no deben hacer eso”, comentó.

Otros ciudadanos advirtieron que esta clase de formas de anticipar Halloween no es posible hacerla en otras zonas. ''Espero esas decoraciones no las pongan en zonas peligrosas como Durán. Pero es que no entiendo en qué cabeza creen que es buena idea...¿Tanto costaba poner solo calaveras? O un murciélago gigante por último, no esos muñecos colgados'', sentenció Emilio Galarza, estudiante universitario

El sitio es visitado a diario por cientos de personas que van a la gasolinera y posteriormente se acercan al local comercial en busca de alimentos o golosinas que se ofrecen en la tienda.

Por otra parte, algunas personas recordaron que esto no es la primera vez que ocurre. “Solo están copiando la desagradable broma del Malecón 2000 del año pasado. No es chistoso”, dijo Romina Gavilánez, moradora de Urdesa.

No es primera vez que hacen este tipo de "bromas"

La aparición de cuerpos colgados en el Malecón 2000, cerca de la terraza sur del centro comercial Malecón, ubicado en el centro de Guayaquil, alarmó a más de un transeúnte en octubre del 2023. La escena es terrorífica, teniendo en cuenta los niveles de violencia que la ciudad atraviesa, pero se trata de la decoración de una casa de terror del sitio por Hallowen.

La gráfica se viralizó en las redes sociales y obligó a que se retiren los monigotes. La orden vino por parte de la gerencia del espacio turístico.

