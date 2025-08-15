ELIXIR: feria en Quito que celebra el cuerpo como territorio artístico y espiritual

Feria ELIXIR llega a Quito con arte, erotismo y espiritualidad en una jornada libre, sensorial y diversa.

Una visitante observa piezas de arte ritual durante ELIXIR, feria que propone una experiencia sensorial entre lo erótico y lo espiritual.

Este sábado 16 de agosto, la capital será sede de ELIXIR, una feria cultural inédita que fusiona arte, erotismo y espiritualidad en un espacio seguro, libre y sensorial. El evento se desarrollará de 10:00 a 18:00 en La Mansión Resto-Bar (La Rábida y La Niña, esquina), con entrada gratuita para todo público.

(Te invitamos a leer: La danza se toma las plazas, parques y calles de Quito. Conoce los detalles)

Organizada por las gestoras culturales Victoria Cárdenas, Allison Dávila y Nickoll Cantor, ELIXIR reunirá más de 40 propuestas que celebran el cuerpo como territorio sagrado, creativo y vibrante. La feria incluirá emprendimientos de sexualidad consciente, arte ritual, cosmética natural, tarot, literatura erótica, arte corporal, terapias alternativas y talleres abiertos.

Una experiencia sensorial y diversa

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en actividades como escritura erótica, meditación, autocuidado, sexualidad sagrada, shibari, poesía, lecturas de tarot, danza, body paint y dinámicas sensoriales. También habrá presentaciones artísticas y espacios de diálogo que invitan a la exploración consciente y respetuosa de la intimidad.

ELIXIR nace como un acto de resistencia frente a la homogeneización cultural y el silenciamiento de lo íntimo. Su propuesta busca integrar prácticas históricamente estigmatizadas y llevarlas al centro de la experiencia cultural a través del arte y el gozo compartido.

Desde esta mirada, el evento reivindica el derecho al placer, la introspección y la expresión corporal como formas legítimas de creación y vínculo social. Cada propuesta ya sea un taller, una lectura o una performance está pensada para abrir espacios de diálogo, sanar tabúes y reconectar con lo sagrado desde lo cotidiano. ELIXIR no solo celebra la diversidad de cuerpos y creencias, sino que invita a habitarlos con conciencia, libertad y belleza.

Datos del evento

Lugar: La Mansión Resto-Bar, Quito (La Rábida y La Niña, esquina)

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: De 10:00 a 18:00

Entrada: Libre

Con esta primera edición, ELIXIR busca consolidarse como un espacio periódico de encuentro, exploración y aprendizaje colectivo, donde el cuerpo, el arte y la energía se entrelazan sin prejuicios.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!