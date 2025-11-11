Daniel Noboa y su inusual uso de X en campaña: Esto ha dicho en cuatro días

Desde el agua en Guayaquil hasta la Cárcel del Encuentro. Presidente de Ecuador echa mano de las redes a días de la Consulta

En cuatro días, el presidente de la República, Daniel Noboa, ha utilizado sus redes sociales con especial intensidad. En la plataforma X emitió pronunciamientos oficiales sobre distintos temas y, durante el 10 y 11 de noviembre, publicó mensajes relacionados con la nueva cárcel del Encuentro.

El uso de las redes sociales para comunicados formales no ha sido una característica recurrente en Noboa. Sin embargo, desde el sábado pasado, el mandatario se ha expresado sobre el agua en Guayaquil, la redacción de una posible nueva Constitución y, más recientemente, sobre la situación de los presos en el centro penitenciario ubicado en Santa Elena.

El agua potable en Guayaquil

La seguidilla de publicaciones en X comenzó el sábado 8 de noviembre de 2025 con un mensaje sobre la calidad del agua potable en Guayaquil. “En pleno 2025, todavía hay quienes creen que está bien que Guayaquil consuma agua con caca, detergente, aluminio, plomo y cobre”, escribió.

Sin mencionarlo directamente, la acusación apuntó al alcalde Aquiles Álvarez, con quien el Ejecutivo mantiene un enfrentamiento abierto. En el cruce también intervino la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, con un fuerte mensaje dirigido al alcalde: “Ahora se evidencia aun más lo que todos ya sabemos, eres un come…”, escribió la funcionaria.

Un tema relacionado con la Consulta Popular

Tras la polémica generada por un extracto de sus declaraciones en Cuenca, Noboa se pronunció: “La Constitución no la escribirá la IA, como alegan los políticos desesperados por confundir a la gente. Lo que SÍ está haciendo es ayudar a construir un mundo más avanzado”.

El comentario se vinculó con lo dicho durante la entrega de 10.000 becas de capacitación en inteligencia artificial, realizada en Cuenca el 31 de octubre de 2025.

En esa ocasión, Noboa afirmó: “Estas becas son para ustedes. Van a servir para los jóvenes ecuatorianos que quieren salir adelante, que quieren tener la competitividad regional suficiente para estudiar y trabajar sin ningún problema”. En otro pasaje de su discurso habló de la Inteligencia Artificial: “Es una herramienta que es ilimitada. La pueden utilizar como nuestro equipo de comunicación hace ciertas preguntas a veces en ChatGTP para cosas sencillas, para escribir un discurso o para diseñar hasta una constitución”.

Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales. pic.twitter.com/eJvUdZzsyU — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 11, 2025

El 9 de noviembre se refirió a un crédito del BID y al uso de esos recursos para la compra de medicamentos. Al día siguiente retomó el tema de la Consulta Popular y la posible Asamblea Constituyente, anunciando tres nombres: Anabella Azín, Niels Olsen y Diana Salazar.

La cárcel de El Encuentro

El traslado de presos a la aún inconclusa cárcel del Encuentro captó la mayor atención del presidente. Entre el 10 y el 11 de noviembre de 2025 dedicó cuatro publicaciones al tema.

La primera estuvo relacionada con el anuncio del traslado de reos tras la masacre ocurrida en la cárcel de El Oro. “El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos”, escribió.

Una de las preguntas de la Consulta Popular del próximo 16 de noviembre tiene que ver con la convocatoria a una Asamblea Constituyente . Cortesía

Posteriormente, publicó un mensaje sobre el traslado del exvicepresidente Jorge Glas: “Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”. También compartió una imagen con cabellos en el piso, en referencia a los cortes realizados a los internos al ingresar al centro penitenciario.

Finalmente, la tarde del 11 de noviembre de 2025, Noboa expuso imágenes de otros reos, entre ellos el exasambleísta Pablo Muentes y cabecillas del grupo delictivo Los Lobos. “Creyeron que el ‘Encuentro’ era solo una palabra y que seguirían siendo intocables”, escribió.

Reaparición en redes en medio de la campaña electoral

El cambio en la política comunicacional de Noboa ocurre en el marco de la campaña electoral por la Consulta Popular que impulsa su Gobierno. Desde el 9 de noviembre de 2025 está vigente la licencia que solicitó para realizar proselitismo, autorizada por la Asamblea con los votos de su mayoría.

