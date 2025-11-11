Asamblea Constituyente: La baraja de candidatos que ya suena si gana el SÍ

ADN presentó a sus cabeza de lista. En el correísmo aún hay cautela aunque Luisa González es quien más suena

El próximo 16 de noviembre de 2025, los ecuatorianos definirá si existe o no una convocatoria a Asamblea Constituyente.

El Referéndum y Consulta Popular 2025 tendrá lugar el próximo 16 de noviembre. Una de las preguntas aborda la posibilidad de convocar a una nueva Asamblea Constituyente.

Aunque aún está en juego el futuro de esa propuesta, las organizaciones políticas ya ensayan nombres para integrar la Constituyente. El último en hacerlo fue el presidente Daniel Noboa, quien anunció tres candidatos.

Los candidatos de ADN

Aunque el Gobierno, impulsor de las cuatro preguntas de la Consulta Popular 2025, no ha profundizado en los cambios que pretende realizar a la Constitución, Noboa decidió anticiparse al resultado y proponer a tres figuras: su madre y asambleísta Anabella Azín como constituyente nacional, Niels Olsen (presidente de la Asamblea) por Guayas y Diana Salazar (exfiscal General) por Pichincha.

Noboa, junto a los nombres propuestos, escribió: “Una nueva Constitución donde el bien esté por encima del mal, donde un criminal no sea prioridad sobre ti, donde no puedan salir libres al pisar la cárcel”.

Este 11 de noviembre de 2025, la exfiscal Salazar señaló en una entrevista radial: “si todos los ecuatorianos consideran que puedo ser un perfil para aportar con la experiencia y capacidad para temer un sistema que luche contra la delincuencia organizada aquí estoy”.

En paralelo, otra figura ha reaparecido en los medios durante la última semana: el exministro de Gobierno de Noboa, José De La Gasca. En una entrevista con Teleamazonas, dijo sobre la posibilidad de una nueva Constitución que “se instituyó en la Constitución una política criminal del garantismo y la mínima intervención penal”.

Del lado del correísmo

La Revolución Ciudadana se inscribió como organización política para la campaña de la Consulta Popular, con el objetivo de promover el “No”. Aunque su movimiento ha mantenido un perfil discreto, la presidenta de la organización, Luisa González, anticipó que podría ser candidata.

El 10 de noviembre de 2025, el asambleísta de la RC, Lenín Barreto, aseguró que aún no se han definido postulaciones. “No nos podemos adelantar. Veamos las elecciones del domingo para tomar decisiones. Nadie, en ningún momento, ha estado pensando en candidaturas”, señaló.

