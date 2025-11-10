Expreso
luisa
Luisa González no descartó posibles candidaturas.archivo

Luisa descarta la presidencia de la RC5 pero no futuras candidaturas políticas

La excandidata presidencial Luisa González confirmó que no buscará la presidencia de su organización política

En una entrevista concedida a Teleamazonas este 10 de noviembre, Luisa González, excandidata presidencial y una de las figuras más visibles de la Revolución Ciudadana (RC5), anunció que permanecerá en su cargo hasta mediados de enero del 2026, cuando un nuevo equipo asumirá la conducción del movimiento. La dirigente fue clara al señalar que no tiene intención de postularse para la presidencia del partido, aunque sí dejó abierta la puerta a futuras candidaturas en otros espacios políticos.

“Descarto la candidatura para la presidencia del partido, pero no descarto futuras candidaturas”, afirmó González, quien subrayó que su decisión responde a la necesidad de dar paso a nuevas voces dentro de la organización. La política ecuatoriana destacó que su estilo confrontativo ha sido clave para cuestionar a quienes, una vez alcanzan cargos públicos, se distancian de la estructura partidaria. “Tenemos que ser coherentes con el proceso que nos lleva a un servicio público”, enfatizó.

Felipe Vega recibe respaldo y se perfila como opción

Durante la entrevista, González también se refirió a Felipe Vega de la Cuadra, quien ha manifestado su intención de candidatizarse y ha recibido apoyo de diversos sectores, incluido el suyo. “Él trabajó en el gobierno de la Revolución, trabajó con nosotros y nos ha acompañado en diferentes campañas electorales”, señaló.

El respaldo de González a Vega destaca la búsqueda de continuidad en el liderazgo del movimiento, pero con nuevas figuras que puedan asumir responsabilidades. La dirigente expresó que Vega cuenta con experiencia y reconocimiento dentro de la organización, lo que lo convierte en un candidato sólido para ocupar espacios de representación.

Futuras candidaturas y la Constituyente en el horizonte

Aunque descartó la presidencia del partido, González no cerró la posibilidad de participar en futuras elecciones. De hecho, confirmó que será candidata para la Constituyente en caso de que gane el sí en la consulta, un espacio que considera fundamental para "defender los derechos de los ciudadanos".

La excandidata presidencial insistió en que su militancia hacia la RC5 continuará a pesar de que dejará el mando del partido a partir de mediados de enero del 2026.

