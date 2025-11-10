Consulta popular: ¿Por qué genera polémica pregunta de la Asamblea Constituyente?

La posibilidad de una Asamblea Constituyente es una de las cuatro preguntas del referéndum y consulta popular

Una eventual Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución es una de las cuatro preguntas que el Gobierno del presidente Daniel Noboa plantea a los ecuatorianos en el referéndum y consulta popular del domingo 16 de noviembre de 2025.

RELACIONADAS Valentina Centeno defiende la consulta popular ante críticas de la oposición

Y es precisamente esa posibilidad de cambio la que motiva a varias organizaciones políticas y sociales a impulsar el ‘no’, ante el riesgo —según advierten— de que se retroceda en materia de derechos y se fortalezca el hiperpresidencialismo.

El presidente de la República, Daniel Noboa, publicó un mensaje sobre la Constitución vigente y quienes se oponen a una nueva. Esto fue lo que dijo 👉 https://t.co/RG2hkBL5ng pic.twitter.com/qzDeuKMbb4 — Diario Expreso (@Expresoec) November 10, 2025

El correísmo alerta de posibles retrocesos en salud, educación y seguridad social

Desde la Revolución Ciudadana, su presidenta, Luisa González, ha advertido sobre el alto riesgo de que derechos conquistados, como la salud y la educación pública y gratuita, se pierdan en un modelo de Constitución impulsado por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN).

RELACIONADAS Luisa descarta la presidencia de la RC5 pero no futuras candidaturas políticas

De igual forma, otras organizaciones políticas y sociales que promueven el ‘no’ advierten sobre posibles riesgos para los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tras la propuesta del presidente Daniel Noboa de trasladar la atención de salud al Ministerio de Salud.

Consulta popular 2025: expertos advierten los efectos que se derivan por la falta de conocimiento de la ciudadanía sobre la eventual Asamblea Constituyente.



Esto dijeron sobre el tema 👉 https://t.co/quePe4OUNc pic.twitter.com/Yvp74gQQ7D — Diario Expreso (@Expresoec) November 7, 2025

El Gobierno defiende cambios constitucionales para mayor "eficiencia"

Por su parte, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha desmentido dichos riesgos, señalando que una eventual Asamblea Constituyente tendrá como enfoque la seguridad y la generación de una mayor eficiencia en el Estado ecuatoriano.

En ese sentido, voceros del oficialismo, incluido el propio presidente, han hablado de un texto constitucional de 180 artículos que respetará los derechos de los ciudadanos y de la naturaleza, y que eliminará los privilegios de los grupos criminales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!