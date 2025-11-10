Expreso
DANIEL NOBOA EN CUENCA
El presidente Daniel Noboa impulsa cuatro preguntas en el referéndum y consulta popular.ARCHIVO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Consulta popular: ¿Por qué genera polémica pregunta de la Asamblea Constituyente?

La posibilidad de una Asamblea Constituyente es una de las cuatro preguntas del referéndum y consulta popular

Una eventual Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución es una de las cuatro preguntas que el Gobierno del presidente Daniel Noboa plantea a los ecuatorianos en el referéndum y consulta popular del domingo 16 de noviembre de 2025.

Y es precisamente esa posibilidad de cambio la que motiva a varias organizaciones políticas y sociales a impulsar el ‘no’, ante el riesgo —según advierten— de que se retroceda en materia de derechos y se fortalezca el hiperpresidencialismo.

El correísmo alerta de posibles retrocesos en salud, educación y seguridad social

Desde la Revolución Ciudadana, su presidenta, Luisa González, ha advertido sobre el alto riesgo de que derechos conquistados, como la salud y la educación pública y gratuita, se pierdan en un modelo de Constitución impulsado por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN).

De igual forma, otras organizaciones políticas y sociales que promueven el ‘no’ advierten sobre posibles riesgos para los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tras la propuesta del presidente Daniel Noboa de trasladar la atención de salud al Ministerio de Salud.

El Gobierno defiende cambios constitucionales para mayor "eficiencia"

Por su parte, el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha desmentido dichos riesgos, señalando que una eventual Asamblea Constituyente tendrá como enfoque la seguridad y la generación de una mayor eficiencia en el Estado ecuatoriano.

En ese sentido, voceros del oficialismo, incluido el propio presidente, han hablado de un texto constitucional de 180 artículos que respetará los derechos de los ciudadanos y de la naturaleza, y que eliminará los privilegios de los grupos criminales.

