Daniel Noboa: ¿Su Gobierno tiene una hoja de ruta para los próximos cuatro años?

Hace un mes y cinco días, el 13 de abril, Daniel Noboa Azín alcanzó su objetivo: mantenerse en la Presidencia de la República, esta vez por un período completo. ¿Hacia dónde llevará al Ecuador hasta el 2029? Eso dependerá de las metas de los ministerios, que hacen diagnósticos y dan forma al Plan Nacional de Desarrollo.

Diario EXPRESO hizo el ejercicio de consultar sobre sus planes para los próximos cuatro años a los ministerios de Educación, Salud, Vivienda, Turismo, Trabajo, Agricultura y Ganadería, Energía y Minas, Cultura, Ambiente, Economía y Finanzas, Inclusión Económica y Social, Relaciones Exteriores, Gobierno, Interior, Defensa, Transporte y Obras Públicas, Mujer y Derechos Humanos, e Industrias y Producción. Solo uno respondió presentando líneas generales (ver gráfico).

Cuatro exministros consultados coinciden en señalar que, tomando en cuenta que el presidente Noboa ya lleva 18 meses en el cargo, los titulares de las carteras de Estado deberían contar con la información.

Parte del gabinete ministerial del presidente Daniel Noboa. ARCHIVO PRESIDENCIA

¿El Gobierno de Daniel Noboa tiene un plan para gobernar?

Carlos de la Torre, quien fue ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Lenín Moreno, de 2017 a 2019, comenta que existe la obligación constitucional de elaborar una planificación cuatrianual, junto a la Secretaría de Planificación, que se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sin embargo -dice- “en este caso, no asumirán el gobierno recién el 24 de mayo; las acciones generales y metas a alcanzar de cada ministerio deberían estar bien definidas”.

De la Torre es crítico y señala que este régimen no tiene un plan de gobierno, y menos aún un proyecto económico. “Casi hay una lluvia de ideas, generalidades para inscribir la candidatura”. Cree que seguirán pagando la nómina, administrando la caja fiscal, eventualmente buscando financiamiento interno y externo, cuando lo que se requiere son acciones para reactivar el consumo y la producción.

En ese sentido, José Ruales, titular de Salud en el gobierno de Guillermo Lasso entre julio de 2022 y noviembre de 2023, comenta: “Por supuesto que desde el primer día en funciones, un ministro debe tener prioridades y estrategias, alineadas al Plan Operativo Anual (POA)”.

“Un ministro no administra temas como el pago de sueldos o la compra de medicamentos del mes, eso va de cajón. Uno va con un plan, como reducir las derivaciones provocadas por falta de quirófanos”, dice, y explica que el MSP podría dar información sobre el Plan Decenal de Salud 2022-2031, además de las metas del PND, del tipo: disminuir la desnutrición infantil o el embarazo adolescente en un número determinado de puntos porcentuales.

La hoja de ruta para los próximos cuatro años es más que necesaria

Jairon Merchán Haz, exsecretario Nacional de Planificación de Lasso, recalcó que cada gobierno debe construir su Plan de Desarrollo para los próximos cuatro años, como lo determina el artículo 280 de la Constitución. Tiene un plazo de seis meses desde el 24 de mayo.

“Trae la visión ideológica del régimen y elementos obligatorios, como un diagnóstico de la situación actual, lo que se quiere alcanzar en el período, objetivos para cada área y políticas. El gran desafío es ponerse metas ambiciosas, pero no inalcanzables. No basta con escribir que se reducirá la pobreza; hay que precisar en cuántos puntos, por lo que hay indicadores de impacto”, describe Merchán.

De allí que él anota que esas metas son la base para el informe de rendición de cuentas anual que el mandatario presenta ante la Asamblea Nacional. Y esos indicadores son un insumo para los legisladores; con aquellos que estén por debajo de lo esperado, se puede someter a juicio político a los ministros y al propio presidente.

Merchán está a la expectativa de cómo será el discurso del presidente Noboa el próximo 24 de mayo, ya que “para cumplir con la ley debería traer una rendición de cuentas y una hoja de ruta para los próximos años. Sé que la Secretaría de Planificación no ha aprobado el informe de seguimiento de metas del 2024, y estamos un poco tarde. No ha sido publicado en el Registro Oficial”.

En el gobierno de Lasso, todos los meses había reuniones en Carondelet con los ministros y Merchán; se revisaban los avances en el cumplimiento de metas y en la ejecución presupuestaria. “Se hacían correcciones y, en casos extremos, se cambió a un par de ministros”.

Durante el mandato de Lasso se desarrolló el Plan de Creación de Oportunidades. “Como el primer período de Noboa fue corto, lo reformularon y lo llamaron Plan de Desarrollo del Nuevo Ecuador 2024-2025”, recordó el exministro Ruales.

El Palacio de Carondelet es la sede de la Función Ejecutiva. KARINA DEFAS

El Gobierno de Noboa ya está trabajando el nuevo Plan Nacional de Desarrollo

La Secretaría de Planificación informó que inició el proceso de elaboración del PND 2025-2029 desde el 22 de abril. Y que el 20 de febrero de 2025, a través del Acuerdo Nro. SNP-SNP-2025-0007-A, se emitió la Guía para la formulación de la propuesta del PND, “herramienta que orienta técnica y metodológicamente el proceso de construcción”.

Según la Secretaría, en una primera etapa se empezó con la elaboración de diagnósticos sectoriales, en conjunto con los ministerios responsables de cada sector. Cada cartera debe caracterizar la situación actual, identificar las principales problemáticas y coordinar acciones con las entidades relacionadas.

Los temas que el Gobierno debe priorizar

“Empleo, cuidados, salud, educación, seguridad social y seguridad deben ser las áreas de trabajo prioritarias”, para Betty Tola, quien fue secretaria Nacional del Migrante, ministra Coordinadora de la Política y ministra de Inclusión Económica y Social. “Los ministros no deberían esperar a ser ratificados en el cargo, para exponer sus planes hasta el 2029; ya que las instituciones no son temporales como los puestos”. Ella cree que para pensar en las líneas de trabajo solo hace falta ver las cifras del INEC, que muestran, por ejemplo, que 5.2 millones de ecuatorianos vive en situación de pobreza; entre diciembre del 2023 y diciembre 2024, 400.000 personas más se ubicaron en esa condición, resalta.

”El MIES debe garantizar, por ejemplo, garantizar el pago de salarios de docentes, buenas condiciones y material, para las modalidades de atención a niños y niñas; puede hacerlo firmando los convenios sin atrasos”.

El Gobierno debe priorizar una agenda social para el próximo periodo. FRANCISCO FLORES

Por su lado, Augusto Espinosa, exministro de Educación del 2013 al 2016, dice que los planes de trabajo en ese campo deben tener un plazo mayor a cuatro años, para tener verdaderas políticas de Estado.

El exministro de Salud, José Ruales, apunta que hay que trabajar en campañas de vacunación, para detener los brotes generados; en mantener la atención hospitalaria, tecnología y equipamiento; determinantes sociales, como agua potable; promoción de estilos de vida y alimentación saludables, sin tabaco, con más actividad física, para evitar enfermedades no transmisibles como diabetes; promoción de la salud, como control del niño sano y a embarazadas, prevención de cáncer de cuello uterino, etc.

Para Juan Samaniego, director Ejecutivo del Centro de Desarrollo y Autogestión, hay suficientes diagnósticos en educación. Dice que hay que dotar de acompañamiento pedagógico al maestro, que ahora está más en temas administrativos, un curso de capacitación no es suficiente. Así como trabajar en inclusión educativa, porque hay más adolescentes abandonando las aulas, no les interesa ya terminar el colegio y apostarle a la educación rural. Le preocupa que el 10 % de estudiantes no tenga comprensión lectora.

