¿Está Daniel Noboa concentrando el poder en Ecuador? Esto dicen analistas y políticos

Diversos actores, políticos, abogados y analistas coinciden en señalar que el presidente Daniel Noboa ha ido desplegando una estrategia encaminada a concentrar el poder. No se trata solo de maniobras para contar con una mayoría en la Asamblea Nacional. Identifican ausencia de contrapesos, básicos en las democracias, dicen.

Para el exasambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, Ecuador vive un momento de implosión política respecto del correísmo y la dinámica que se instituyó con la Constitución del 2008. ADN -señala- busca consolidar su modelo y, para eso, quiere “acumular más poder. Vemos una toma del poder por parte del Gobierno y sus representantes en todas las funciones. Es un Frankenstein, usa las reglas del correísmo”.

Peñafiel menciona: “lo vimos en la Asamblea, en el CPCCS, el CNE y en la justicia, a través de la designación de Mario Godoy con el voto de Juan Esteban Guarderas”, por ejemplo. En este punto dice que el único resquicio está en la Corte Constitucional.

Ese contexto debe preocupar, dice, ya que “no tener contrapesos en el ejercicio legítimo del poder, por ejemplo a través de la fiscalización al Ejecutivo, consolidará un proceso autoritario o autocrático”. Aunque anota que el correísmo no pudo mantenerse así ni con 10 años de controlarlo todo, por lo que, aunque tome un tiempo, cree que eso no será eterno.

Partidocracia en Ecuador: ¿cadáver insepulto o modelo añorado en tiempos de crisis? Leer más

Comisión de archivo y de show y no de fiscalización

Días atrás, el legislador Alfredo Serrano, presidente del PSC, comentó: “la Asamblea se ha convertido en pasarela de delincuentes”. Esto en relación a que convictos sentenciados como Daniel Salcedo han sido escuchados en la Comisión de Fiscalización; sin pruebas señaló al correísmo y al alcalde de Guayaquil.

Eso ha dado lugar a que otros procesados busquen ese mismo espacio. Mientras, como ocurrió en el gobierno de Rafael Correa, otros casos son archivados. Un ejemplo es el pedido de juicio en contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Sin confianza en la justicia

El abogado y catedrático Ramiro García dice que “una justicia que sirve al poder de turno y no es independiente genera la sensación de inseguridad para todos”. Eso le parece triste porque “cuando no hay confianza en la justicia, la sociedad no camina, se estanca”. Además, asegura que “las personas dejan de creer que las autoridades actuarán dentro del derecho”.

García reflexiona en torno a que los políticos y la prensa enfrentan la irrupción de las redes sociales. Le parece que han tenido impacto en los medios tradicionales. “Cada mes tienen el pendiente de cómo mantener la operación y algunos son vulnerables a la pauta gubernamental de los diferentes gobiernos, y eso les quita independencia; además, hay una eclosión de medios digitales que difunden todo solo por redes”.

"Las universidades se convertirán en entes autárquicos, desfinanciados": Raúl Vallejo Leer más

"Buscan acaparar más y más poder y no para hacer políticas públicas": Darwin Seraquive

Para el abogado Darwin Seraquive, la falta de contrapesos al Ejecutivo debe ser analizada. “Los políticos ecuatorianos se han acostumbrado a seguir una misma ruta: tomarse las funciones del Estado porque creen que así se garantizan gobernabilidad”.

También, Darwin Seraquive cuestiona que solo quieran acaparar más y más poder, pero no para ejecutar un plan, una obra y políticas públicas. Por eso, no descarta que el descontento lleve a la movilización social y que el país encare nuevamente una crisis política y social.

¿Noboa repite el modelo del correísmo? Decio Machado responde

Decio Machado, consultor político, opina que el país vive una sobreposición de poderes desde el Ejecutivo, lo que mengua la calidad de la democracia. “En lugar de transparentar la política pública, nos acercamos más a un sistema autoritario”, dice, y hace notar que años atrás se acusaba a otro gobierno (el de Rafael Correa) de querer controlarlo todo, y el movimiento ADN sigue la misma lógica.

En la Asamblea, Machado no ve un debate público de calidad, solo “show” que va al ecosistema digital. Hasta que se reconfigure el sistema político, “esa crisis generará un resultado traumático”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!