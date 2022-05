La 'mamá de la mamá' es un especial digital que EXPRESO ha preparado para homenajear a todas esas mujeres que no solo se han lucido tratando de ser las mejores madres para sus hijos, sino las mejores en cada una de las áreas que escogieron para sus vidas: desde la política, el deporte y el emprendimiento, hasta la música.

Esta es la historia de 'la mamá de los bolones': Dalia Mina. Con una sonrisa, un "mi amor" y mucha sazón, recibe todos los días a sus clientes desde las dos de la mañana en su famosa hueca en el Cristo del Consuelo. Esa simpatía y entrega no es de ahora, la tiene desde hace 23 años, cuando con el ánimo de sacar adelante a sus hijos, esta mujer de sangre esmeraldeña decidió encender las hornillas y preparar los que con el tiempo se convertirían en uno de los mejores bolones del sur de Guayaquil. No por nada es la 'mamá de los bolones'.

Y es que Dalia era consciente de que sin ejecutar un plan no podía brindarle el futuro que quería para sus hijos, empezando por la educación. Como no contaba con los recursos para tener un local decidió pedirle a un vecino que le preste su vereda para de esa forma darle inicio a lo que hoy es ‘Los bolones de doña Dalia’.

Con espíritu de lucha y perseverancia, cada día; Dalia, la bolonera del Puerto -como le llaman- se despierta a las 02:00 para iniciar con la rutina que desde hace tanto le abrió la posibilidad de brindarle una mejor calidad de vida a sus hijos. Su local abre al público a las 04:30 y la jornada termina a las 14:00.

A pesar del sacrificio que requiere su negocio y de pasar cerca de 10 horas fuera de casa jamás dejó de lado su rol de madre y siempre se preocupó por formar a sus pequeños en valores e inculcarle el sentido de la responsabilidad que siempre la ha acompañado, así como de intentar que nunca les falte lo que necesitaban.

Como muchas madres podrían coincidir, la mayor bendición de Dalia es que sus hijos siempre fueron correctos y disciplinados. Ella les dejaba preparado el desayuno y su hijo mayor cuidaba de los más pequeños; cada uno sabía a qué hora debían levantarse, desayunar y qué uniforme debían usar todos los días. Al llegar a casa después de la escuela uno a uno realizaban sus tareas sin necesidad de que alguien se los ordenara, “esa era su única responsabilidad”, comenta Dalia, sabiendo que cada momento de sacrificio lo vivió para darles lo mejor a ellos.

A pesar de todo, logró convertir su pequeño negocio ambulante antes conformado por una carreta de madera, un balde de agua y una mesita; en un local que todos en el sector de Cristo del Consuelo ubican.

Este trabajo se lo ve fácil, pero no es fácil porque vas a tener que meter la mano en la candela e ingeniártelas para hacerlo, por fuera se ve bonito, pero el trabajo es bien quemado.

El secreto del sabor en sus bolones es el amor que les pone y la atención que le brinda a sus clientes, nunca falta un “mi amor, ¿en qué le puedo ayudar?”, “mi tesoro, muchas gracias”, "gracias por el apoyo a mi negocio”, entre otras frases que son muy comunes en ella y que junto a su sazón y cálida atención le han dado la famosa etiqueta de ‘la mamá de la mamá’ en lo que hace.

“Hay personas que salen con mal carácter de sus casas y encuentran el buen trato afuera y se van contentos”, menciona con una sonrisa y el carisma que la identifica, al hablar de porqué siempre busca ser amable con su clientela.

Por tan sólo $ 2 puedes disfrutar de un delicioso bolón mixto que podrás acompañar de una humeante taza de café, de té, jugo, quaker o gaseosas.

Ahora no sólo vende bolones sino que también amplió su menú y ofrece encocado de costillas ahumadas, de pescado, bistec y huevo para acompañar sus delicias.

Esto le ha permitido ampliar su clientela y es algo que agradece debido a que las ganancias están destinadas a una nueva causa motivada por el amor.

Una frase siempre repetida es que “la labor de madre jamás termina”, y a pesar de que sus hijos son ya adultos, y los ama desde el día uno, ahora refleja su infinito amor de madre, entrega y sacrificio en sus nietos.

Dalia no ha parado de trabajar y aunque ya cumplió con su rol materno al criar a sus hijos, ahora tiene un nuevo propósito: uno de sus cuatro nietos nació con Parálisis Cerebral Infantil (PCI) y es por él por quien actualmente saca adelante su negocio día a día.

Con la bendición de Dios hemos podido hacerlo tratar con algunos doctores. Mi negocio nos ha permitido hacerlo, no es que tengamos bastante, pero he podido ayudarle. Solo le pido a Dios que me dé salud para continuar.

Dalia Mina