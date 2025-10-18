Críticas por "violar la cosa juzgada" tras fallo del TCE que favorece a exconsejeros

La reducción la sanción de Eduardo Franco Loor y Augusto Verduga abre un debate sobre la estabilidad de los fallos del TCE

Augusto Verduga, exconsejero del CPCCS, está prófugo en México por el caso Ligados .

La decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de reducir de cuatro a un año la pérdida de derechos políticos de los exconsejeros de Participación Ciudadana, Augusto Verduga y Eduardo Franco Loor, ha generado una ola de reacciones y fuertes críticas en el ámbito político y jurídico.

La resolución, emitida la noche del jueves 17 de octubre por el juez electoral Patricio Maldonado, “modula” una sentencia ejecutoriada dictada en 2023, lo que para los accionantes de la causa constituye una violación al principio de cosa juzgada.

La abogada Mónica Jaramillo advirtió en su cuenta de X que el fallo “vulnera los principios democráticos” y abre la puerta a la manipulación política de las sanciones.

“El TCE acaba de modular una sentencia ejecutoriada, reduciendo de 4 a 1 año la suspensión de derechos políticos de Verduga y Franco Loor. Esto es una violación a la cosa juzgada, un principio que garantiza que las decisiones firmes no se tocan”, escribió.

Jaramillo señaló que la consecuencia inmediata será que los sancionados recuperarán sus derechos políticos el 8 de febrero de 2026, justo cuando el país podría enfrentar un proceso constituyente o las próximas elecciones seccionales. “Que no nos sorprenda tenerlos en la papeleta”, advirtió.

Verduga y Franco Loor fueron sancionados con la pérdida de sus derechos políticos hasta 2029 por el caso denominado Liga Azul, que refiere a una infracción electoral por hacer proselitismo político para llegar a una vocalía del CPCCS, apoyados por la Revolución Ciudadana, lo cual estaba prohibido.

Para ella, el TCE “no solo vulnera los principios democráticos, sino que compromete la esencia misma del sistema electoral”, y consideró que la decisión representa “un retroceso para la democracia y una amenaza directa a unas elecciones libres y en condiciones de igualdad”.

El juez electoral Patricio Maldonado (segundo desde la derecha) fue quien moduló la sentencia y aplicó el principio de favorabilidad para Franco Loor y Verduga. Cortesía

Abogado critica la falta de competencia para aplicar una modulación

En la misma línea, el abogado Santiago Becdach calificó la decisión como “ilegal” y “contraria a la Constitución”.

“Las sentencias del TCE, según el artículo 222 de la Constitución, son de inmediato cumplimiento y no pueden ser modificables. Esto es cosa juzgada”, sostuvo.

Becdach explicó que los sancionados fueron juzgados con base en el artículo 279 del Código de la Democracia, que contemplaba hasta cuatro años de suspensión de derechos políticos, y que el juez Maldonado “no tenía competencia” para aplicar una modulación.

También denunció que el tribunal vulneró el derecho de contradicción de los denunciantes: “Fuimos notificados con un auto definitivo sin posibilidad de emitir criterios. A los sentenciados se les aplican derechos, pero a los denunciantes no se nos respeta”.

El abogado acusó además a operadores políticos del correísmo de intentar manipular la narrativa pública: “A los minutos de conocerse la decisión, se activó la ‘granja’ o ‘troll center’ correísta, hablando de persecución e insultándome para generar un relato”, escribió.

Desde Bélgica, el expresidente Rafael Correa respondió a las críticas de Jaramillo con un mensaje en tono sarcástico:

“De lo que debería sorprenderse un verdadero abogado es de la persecución política y de casos tan ridículos como Liga Azul. Pero a ese nivel llegaron: sin decencia ni profesionalismo. #LosCorruptosSiempreFueronEllos”, publicó.

