Paola Pabón celebra que TCE anule la remoción del alcalde de Rumiñahui

La prefecta Paola Pabón dice que la resolución del TCE da estabilidad a gobiernos locales de Pichincha

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, aplaudió la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que dejó sin efecto la remoción del alcalde de Rumiñahui, Fabián Iza. En una resolución del 1 de octubre de 2025, el organismo dijo que identificó irregularidades en el proceso que tramitó el Concejo Municipal de ese cantón, ubicado en el sur oriente de Quito.

Pabón considera que la resolución del TCE abona a la solidez de las autoridades. "Saludo esta decisión que se enmarca en el respeto a la decisión de la ciudadanía de Rumiñahui, y que fortalece la estabilidad de los gobiernos locales en Pichincha", escribió la prefecta en su cuenta de X (antes Twitter).

El TCE falló a favor de Iza, después de que el alcalde solicitó que los magistrados electorales revisen el cumplimiento de las formalidades para su remoción, como lo dispone el Código de la Democracia.

El Tribunal ordenó el archivo de la causa, al considerar que el Concejo no respetó el debido proceso ni la seguridad jurídica, pero no se pronunció sobre las denuncias que presentaron los ciudadanos en contra de Iza.

Pabón tildó a la remoción como "golpe a la institucionalidad"

La celebración de Pabón ocurre después de que el pasado 10 de septiembre, la prefecta expresara su preocupación por la remoción de Iza, cuando el Concejo municipal e Rumiñahui aprobó la separación del alcalde con cinco votos a favor y dos en contra.

En ese entonces, consideró que la decisión era un "grave golpe a la institucionalidad, a los valores democráticos y a la voluntad popular expresada en las urnas".

El alcalde Iza no se ha pronunciado sobre la resolución del TCE. El funcionario fue elegido para dirigir el Municipio de Rumiñahui hasta el 2027.

