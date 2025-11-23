Cristian Zamora sobre Consulta 2025: "Al cuencano le mienten y no se olvida"

El alcalde de Cuenca se pronunció sobre los resultados en Cuenca e intentó explicar las razones del 'No'

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora habló de los resultados de la Consulta Popular 2025.

Una semana después del Referéndum y Consulta Popular 2025, las reacciones por los resultados continúan. Este 23 de noviembre de 2025, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, ensayó una explicación sobre lo ocurrido en la provincia de Azuay.

(NO TE PIERDAS: La consulta popular no cambia planes de la convención correísta)

El procesamiento de las actas de escrutinio en las 24 provincias del país concluyó, según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE). Solo resta una de las tres circunscripciones del exterior para completar el proceso: Europa, Asia y Oceanía, que hasta el 22 de noviembre de 2025 alcanzaban el 99,32% del procesamiento. Se esperaba la llegada de los paquetes electorales que se encontraban en tránsito hacia Ecuador.

Desde la noche del 16 de noviembre de 2025, la tendencia estuvo marcada ampliamente por el ‘No’ en las cuatro preguntas planteadas por el Gobierno de Daniel Noboa. El propio mandatario reconoció los resultados esa misma noche.

Hijas de Villavicencio a Noboa: "Le instamos a que tome decisiones valientes" Leer más

La votación en Azuay

Con el 100% de actas escrutadas, los datos publicados por el CNE muestran que el ‘No’ se impuso. En las preguntas sobre el regreso de las bases militares, la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, el margen entre el ‘Sí’ y el ‘No’ fue amplio.

En cambio, en la pregunta sobre la reducción del número de asambleístas, la diferencia fue más estrecha: el ‘Sí’ obtuvo un 48,77%, mientras que el ‘No’ alcanzó el 51%.

¿Qué dijo el alcalde de Cuenca?

Zamora utilizó su perfil en la red social X para compartir una explicación basada en un análisis de Javier Rodríguez, experto en datos electorales. “El electorado cuencano es muy particular”, escribió el alcalde.

Entre las razones que mencionó para los resultados estuvo la defensa del agua en la provincia. Cabe recordar que en Cuenca, capital del Azuay, se realizó una multitudinaria marcha en rechazo a la intención del Gobierno Nacional de continuar con el proyecto de minería a gran escala Loma Larga.

Organizaciones campesinas, indígenas y de la zona urbana de la ciudad protagonizaron una marcha en defensa del agua. claudia pazán

“En Cuenca, meterse con el agua, la fe, El Cajas, la identidad nuestra de orgullo de morlaquía y tomar decisiones centralistas, chao”, escribió Zamora. También añadió que “al cuencano le mienten y no se olvida y tampoco perdona”.

El alcalde lanzó además una acusación: “Aquí no se puede comprar votos, o muy poco, la gente se da cuenta en un segundo a diferencia de otros lados, lo que hay que hacer es pedir perdón y decir cómo resarcir y demostrar con hechos”.

#Azuay #Cuenca



La caída más fuerte y muy fácil de entender



El electorado cuencano es muy particular, comencemos por ahí…



➡️ En Cuenca, meterse con el agua, la fe, El Cajas, la identidad nuestra de orgullo de morlaquía y tomar decisiones centralistas, chao.



➡️ Al cuencano le… https://t.co/9iRcUsaqXq — Cristian Zamora M (@czamoramatute) November 23, 2025

“Estoy para alertar, guiar, construir y salir juntos. Entender a Cuenca no es así no más”, finalizó Zamora.

¿Cuáles fueron los resultados en Cuenca?

El escenario que se consolidó en la provincia de Azuay se repitió en Cuenca. El ‘No’ ganó en las cuatro preguntas. La posición más marcada estuvo en la consulta sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente, donde el ‘No’ alcanzó un 62,08% frente al 37,9% del ‘Sí’.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!