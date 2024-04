El crimen organizado influirá en los resultados de la consulta popular

Tres alcaldes asesinados en menos de un año, los dos últimos en menos de un mes; y, en 48 horas, los ecuatorianos acudirán a las urnas para decidir sobre medidas radicales en el país. Pero la amenaza mayor no es un atentado terrorista de aquí al domingo, sino en las decisiones que se tomen con el voto.

En quince meses el mundo ha conocido que en Ecuador se han asesinado a nueve autoridades seccionales y cuatro aspirantes a un cargo de elección popular y para el experto electoral Fausto Camacho esta situación influye en la elección popular con ideas que ‘todo el mundo piensa pero nadie se atreve a decir’ por miedo a represalias.

“Esto debe preocuparnos porque se genera un temor para expresarse libremente en la consulta popular y referéndum. Porque podría ser que la gente prefiere no poner ni sí, ni no porque los temas se están resolviendo en Ecuador con atentados contra la vida”.

Una situación que para el experto en seguridad, Patricio Acosta, se trata de una estrategia totalmente estudiada por los grupos criminales quienes han analizado los puntos débiles del Estado para intimidar a la población en general.

Dios mío!



Que inmenso dolor perder de esa manera tan cruel a seres humanos de tanta valía.

Mi solidaridad con su familia, amigos y pueblo Ponceño.



Querido José le envío mi último abrazo y éste es hasta el cielo!💔



Hasta siempre mi apreciado amigo. pic.twitter.com/vJ0BXLAFKg — Patricio Maldonado (@patricio_maldo) April 18, 2024

“Se trata de una pausa operativa y actúan cuando lo consideran necesario. Ellos cuentan con asesores, grandes economías narcodelincuenciales que le permiten estudiar las debilidades a través de las fuerzas del orden como la falta de personal y la de instrumentos que complementan la seguridad”.

Además del fortalecimiento de las estrategias de seguridad como las de inteligencia y contrainteligencia para evitar la muerte violenta de otra autoridad en Ecuador, Camacho exige mayor compromiso de las entidades que tienen relación con la política y la democracia.

“Obviamente empezando con el Consejo Nacional Electoral (CNE), no puede movilizar policías y militares pero sí puede coordinar acciones, establecer políticas y aprobar reglamentos para fortalecer la seguridad. Es irresponsable decir, no me compete y no sé cuántos han muerto. Debe trabajar protocolos con las organizaciones políticas también; sí hay como trabajar para evitar más muertes”.

A menos de un mes de la muerte de la Alcaldesa de #SanVicente, hoy, con profunda indignación, lamentamos la pérdida del alcalde @JushicoPonceEc de @Alcaldia_CPE.



Los 221 municipios del país exigimos seguridad para nuestros Alcaldes y Alcaldesas. pic.twitter.com/WpmsAvmLhI — Municipalidades Ec (@AMEcuador) April 18, 2024

En marzo pasado Diario EXPRESO evidenció que no existe institución gubernamental que lleve una contabilidad de los políticos que han sufrido atentados terroristas y cuántos han muerto. Por ejemplo: La Policía respondió que el registro de muertes violentas se lleva sin un detalle o seguimiento si son autoridades, candidatos o personas influyentes de la comunidad.

“Lo peor que puede sucedernos como país es taparnos los ojos frente a una realidad. Algo pueden hacer los legisladores, se puede pedir ayuda internacional. Buscar alternativas o al menos, mostrar preocupación” reflexionó Camacho.

Estas medidas se deben aplicar de forma urgente para los analistas consultados, la primera razón es porque es uno de los motivos que desencadena el desinterés de los ciudadanos en la política nacional y se tomen decisiones a la ligera en las urnas solo para obtener el certificado de votación.

Y la segunda, es porque en un mediano y largo plazo, ese desinterés se transformará en un rechazo a la participación activa en la política nacional y es ahí cuando se evidencia la falta de opciones, líderes y cartas a mostrar de las tiendas políticas.

“Se silencian los debates de profundidad, no hay participación, llega la autocensura en la participación o tal vez plenamente conscientes llegan a decir: yo no me meto en la política porque no quiero arriesgar mi vida”.

Dato. Se espera que el sepelio del alcalde Sánchez se de este viernes 19 de abril. Cortesía Xiomaria Heras

Acciones. El asesinato de autoridades se normaliza en Ecuador. Expertos instan a tomar medidas para evitar problemas en el futuro.



Una nueva investigación / sin captura de sospechosos

La Fiscalía General del Estado anunció que abrió una investigación por el asesinato de Sánchez y su guardaespaldas. En un tuit, enumeró que “hizo diligencias” realizadas durante la noche del crimen como la “inspección ocular”, el levantamiento de cadáveres, recoger los indicios balísticos y el trasladados al Centro Forense. Un protocolo normal de cualquier asesinato. Pero hasta el cierre de esta edición no detalló si hay sospechosos por el crimen o detenidos. Tampoco se ha informado si hay detenidos por la muerte violenta de la alcaldesa Brigitte García.

Así también, no hubo un pronunciamiento, al menos, una nota de pesar por parte del presidente de la República, Daniel Noboa o de la ministra de Gobierno y del Interior Mónica Palencia.

Mientras tanto, en el cantón se observó la presencia de militares, algo que no es muy común en el pequeño poblado minero. En esa ciudad se detuvo a un líder de Los Lobos el pasado 30 de marzo.

