Gobernantes locales señalan las falencias en plan de seguridad

A los alcaldes del país les molestó que primero se diseñe un Plan de Gobernanza Local y de Seguridad Ciudadana, y luego se los convoque para que cumplan con una responsabilidad más, que entienden y están dispuestos a cumplir, pero primero piden resolver ciertos pasos para que funcione como corresponde.

El primero de ellos es que si no se los invitó para el diseño de esta estrategia, se cumpla por lo menos con el pago de los presupuestos correspondientes de la administración pública, porque “no solo pagamos sueldos, estamos para mejorar la vida de los ecuatorianos, pero sin dinero estamos de brazos atados”, dijo Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).

El siguiente punto es que en el documento no se establece ni plazos, ni la procedencia de los recursos para ejecutar el mandato que proponen y que será supervisado por el Ministerio de Gobierno y del Interior. Temen que después, en caso de que no se pueda acatar, se convierta en una sanción o problema legal administrativo.

Luego de que el Gobierno nacional pidió ayuda a los gobiernos locales, ellos denunciaron la falta de pago para recursos.

“Nos piden la ayuda, pero no nos extienden la mano. No se puede construir país de manera unilateral”, agregó Maldonado al indicar que lo que ha entregado el Ministerio de Economía y Finanzas no llega ni a la mitad de todo lo adeudado.

Por ello, extenderán un pedido de fiscalización y reforma legal a la Asamblea Nacional para garantizar los pagos. Esperan, además, que la propuesta no esté “escrita en piedra” y que sean invitados en las próximas reuniones para hacer los cambios correspondientes.

El otro punto que identifican es la falencia en garantías de vida de las autoridades locales. Para ellos, una muestra del olvido del actual régimen es la falta de “delicadeza” para al menos responder los requerimientos de protección realizados tras amenazas criminales recibidas.

Algunos gobernantes locales, consultados por EXPRESO, optaron por no ser identificados porque prefieren estar lo menos expuestos posible ante la opinión pública, temen represalias por parte de grupos delictivos.

Preparativos. Los alcaldes han señalado que sienten que no son considerados importantes para el Gobierno Nacional. Karina Defas

“Ahora somos un blanco fácil, dos compañeros y otros seis concejales han fallecido, sin contar a directores administrativos. Entendemos que hay una situación difícil para la entrega de recursos, pero también existe un peligro real en el que nos sentimos vigilados y seguidos”.

Maldonado dijo que 50 alcaldes han pedido protección policial y 30 ya han recibido agentes para custodia. Sin embargo, existen otras 150 autoridades que han solicitado a Interior que sean considerados.

La ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, expuso anteayer en la Gobernación del Guayas que no cuentan con recursos para darle seguridad a todos y esperan que con la recaudación del IVA se mejore la situación.

El Plan de Gobernanza incluye a los prefectos, ellos tendrán que cumplir con algunos “productos” que van desde el diagnóstico situacional, realidad social, económica, ambiental y la estadística actualizada sobre los problemas de seguridad ciudadana, causas del origen y grupos de población más afectados.

La Deuda

Mensualmente son $ 164 millones que deben recibir por el pago de equidad territorial por ingresos permanentes y no permanentes del Presupuesto General del Estado. Pero también está la devolución del IVA, Ley Amazónica y más mandatos que suman los $ 1.000 millones.

Además de que deben presentar una “planificación estratégica”, donde se establezcan responsables, recursos y plazos de ejecución, a fin de prevenir el delito, la violencia y contribuir a la construcción de una cultura de paz y convivencia social”.

La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, recuerda que hoy en día, ellos cumplen con otras responsabilidades de materia de seguridad y que antes de cualquier anuncio se debe primero socializar y trabajar en conjunto en donde se defina el origen del financiamiento.

“Sin dinero, nada de nada se resuelve. La ley ya nos destinó ser los presidentes de los Comités de Operaciones Emergentes, ya no los gobernadores. A mí me da igual presidir estos organismos que no significan nada sin recursos y con competencias. Van de la mano. Estamos dispuestos a hacer, pero primero digan cuánto viene de presupuesto adicional, si así no se entrega todo completo”.

Solicitud

Antes de la participación del Plan de Gobernanza quieren ser parte del Consejo de Seguridad Pública y de Estado, aunque no tengan voto y solo puedan participar con voz. Para así aterrizar la política pública nacional en los distintos territorios.

