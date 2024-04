Interior pidió a los municipios activar los Consejos de Seguridad cantonales

El programa de Gobernanza local y seguridad ciudadana, presentado por la ministra del Interior, Mónica Palencia, tiene como objetivo fortalecer la “prevención, control, reducción de los delitos y la violencia” en los territorios con la ayuda de sus gobernantes y, para ello, se pidió la colaboración de los alcaldes.

La cita fue en la Gobernación del Guayas y ahí se expusieron las medidas que han funcionado en ciudades de Colombia, y que se quiere replicar en Ecuador. Como paso inicial, se les pidió la activación de los consejos cantonales de seguridad y la recuperación del tejido social.

“Ahora esto se ve lindo, pero se necesitan recursos y, en el caso de Samborondón, nos deben cuatro meses de las asignaciones presupuestarias... Sin los recursos es muy difícil, es una responsabilidad de todos, pero empezando por el Gobierno en darnos los recursos correspondientes”, dijo el alcalde Juan José Yúnez.

Pero municipios más pequeños, como Vinces, adelantaron que va a ser una tarea complicada porque no cuentan con logística correspondiente y recientemente recibieron los recursos de una parte del último trimestre de 2023.

El experto en seguridad Hugo Acero, mostró ejemplos de casos dados en Medellín y Bogotá de su país Colombia. GRANASA

“Nos llegó la asignación de octubre y el 50 % de noviembre, pero se la llevó el Banco del Estado y quedamos en la nada... (La ministra dijo) que en esta semana nos hacía llegar la hoja de ruta. Nuestros policías municipales no tienen el sistema de la inteligencia de la Policía, las armas y hacemos lo que podemos, arreglando los patrulleros y las motos”.

A dos horas de la reunión, la ministra Palencia volvió a dar declaraciones sobre el tema y dijo que era necesario “aclarar” que el Gobierno nacional no está delegando ninguna competencia de seguridad a los gobiernos locales y que se trata de “planes de articulación para tener un impacto concreto en territorio” y que se replicará en otras partes del país.

No obstante, en el documento que establece este programa de trabajo con municipios y prefecturas pide la elaboración de un plan con un enfoque “preventivo y participativo, que dé respuesta al fenómeno de la delincuencia y la violencia, atacando sus causas estructurales, reduciendo factores de riesgo y potenciando factores protectores, permitiendo así resultados duraderos en el tiempo”.

Esta iniciativa pide también un modelo de gestión y proceso de política pública que debe ser aprobado en el Concejo Cantonal.

No obstante, al ser consultada Palencia por la entrega de recursos, expuso que “todos sabemos que vamos a tener recursos por aproximadamente $ 1.300 millones por recaudación del IVA. Ojalá que este cálculo que se tiene dé un buen resultado”.

Este tipo de declaraciones preocupan al coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera Rhon, quien señala que no se puede estructurar un plan con un dinero que aún no existe y que se debe delinear muy bien el alcance de los municipios y las prefecturas para que no se “deslinden de responsabilidades” y sea una carga muy pesada para los municipios.

“Por ejemplo: cuando exista una falencia de fondo y no de forma o una crisis de seguridad, se señale al Municipio por no hacer las compras correspondientes o designar un protocolo a seguir. Porque en la actualidad ya suplen falencias de la Policía Nacional”, puntualizó.

Y agregó que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece sus atribuciones que se enmarcan desde la lógica de planificación puntual.

Efectividad del plan fénix y las estrategias de seguridad

¿Contención fallida?

“No podemos hablar de una contención fallida porque un fin de semana aumentaron las muertes violentas”, enfatizó la ministra Palencia, al ser consultada por las masacres dadas durante el feriado, que acumularon al menos 31 víctimas en el país. Una declaración similar dio hace una semana atrás, cuando fue asesinada la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García.

Respondió también que “en cuatro meses no se va a terminar” los hechos sangrientos en el país porque, además de la contaminación de instituciones del Estado, recién se está recibiendo apoyos internacionales. Y que no hay recursos para obtener inmediatamente los resultados anhelados. Que la medida es de respuestas a largo plazo. Y que el nuevo programa de gobernanza local no va a reemplazar al estado de excepción que está por terminar.

