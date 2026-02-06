Crimen en Urdesa Norte: Tres detenidos por el asesinato del empresario Trevor Harding

Tres personas fueron detenidas por su presunta vinculación en el asesinato del empresario Trevor Harding y su contador, Jonathan Merchán, ocurrido en Urdesa Norte. La Policía Nacional investiga una deuda pendiente como el principal móvil del doble crimen registrado la mañana de este jueves 5 de febrero en el norte de Guayaquil.

La logística del ataque

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el ataque no fue al azar. Harding mantenía deudas con varias personas y asistía a su oficina en Urdesa solo una o dos veces por semana, lo que sugiere un seguimiento previo por parte de los atacantes. Aunque heredó una empresa de seguridad familiar en 2021, el empresario de 43 años se había independizado hace tres años para gestionar su propia compañía en el mismo edificio.

El análisis de las cámaras de seguridad reveló la planificación del crimen. Una camioneta Toyota Fortuner cerró el paso al vehículo de las víctimas en la avenida Rodrigo de Chávez. Del automotor descendió el ejecutor, quien disparó contra Harding incluso cuando ya estaba en el suelo, mientras que Merchán fue atacado para neutralizarlo. Ninguno registraba antecedentes penales.

El general Walter Villarroel detalló que los tres detenidos (dos hombres y una mujer) no son los tiradores, sino parte de la logística criminal. Uno de los capturados facilitó la huida del conductor de la camioneta y ayudó a ocultar el vehículo, mientras que el segundo proveyó la motocicleta usada por el sicario para escapar. La mujer tendría conexiones directas con el autor material, quien continúa prófugo.

Los familiares del contador Jonathan Merchán acudieron a la escena y formalizaron la denuncia por asesinato.

