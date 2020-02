Coronavirus: el avión presidencial tiene límites para extraer a los ecuatorianos de Wuhan

El avión Falcon de la Presidencia de la República no tiene la capacidad para traer a los nueve estudiantes ecuatorianos que residen en la ciudad china de Wuhan, en donde se registra el mayor número de infectados y fallecidos por el coronavirus.

Este 6 de febrero de 2020 el coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Alex Padilla, explicó que si bien la aeronave tiene una capacidad de transportar a 17 personas, entre tripulación y pasajeros, solo en tripulantes y médicos que se necesitan para hacer una extracción segura, se ocuparían no menos de 12 espacios.

El canciller, José Valencia, dijo esta mañana que el Gobierno seguirá “explorando” todas las opciones para retornar a los estudiantes siempre y cuando se logre minimizar al máximo todos los riesgos inherentes a un posible traslado.

Esto implica garantizar que ni los compatriotas que residen en Wuhan, el personal médico, la tripulación que acuda en su rescate o alguno de los 17 millones de ecuatorianos resulten contagiados por este virus.

¿Cuándo se podría asegurar que eso no sucederá? “Estamos trabajando en eso, no es un asunto que tenga una simplicidad determinada. No puedo indicar cuándo podríamos estar listos para una repatriación”, señaló Valencia.

Los familiares de los estudiantes aseguraron que no es necesario enviar un avión ambulancia para hacer la extracción de sus seres queridos y aseguran que otros países han enviado aeronaves convencionales con personal médico para esta misión.

Las autoridades ecuatorianas descartan que ese sea el procedimiento aceptado por las organismos sanitarios internacionales y dijeron que el único país de la región que hasta el momento ha podido organizar una repatriación, que es Brasil, está enviado un avión altamente equipado.

Para que el Falcon llegue a China se necesitan 24 horas, con dos escalas técnicas de ida y de vuelta. “Muchos países ya están restringiendo los permisos de aterrizaje para aeronaves que han salido desde China, lo que también restringe poder cumplir la operación”, aseguró Padilla.

Para esta tarde, está previsto que los familiares y allegados a los nueve estudiantes ecuatorianos que residen en Whuan hagan un plantón frente a la Presidencia para exigir más gestiones para repatriar a sus seres queridos.